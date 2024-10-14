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▲道奇隊先發投手Jack Flaherty 7局無失分，率領球隊以9：0完封大都會，道奇投手目前已33局無失分，追平1966年巴爾的摩金鶯所創下的大聯盟季後賽紀錄。（圖／美聯社／達志影像）

千賀滉大一戰爆炸，在國聯冠軍賽G1第一場比賽撐不過2局，就退場休息，丟3分不是影響整個系列賽的大問題，第一場道奇隊主場、對方先發是Jack Flaherty，本來就有可能輸，但沒有完成至少5局的工作，可能會在後續的比賽埋下隱憂。一個團隊維持穩定表現的關鍵是所有人各司其職，不說超額完成，至少要先做完手頭工作。以道奇隊在國聯分區系列賽來說，G2和G3的兩名先發Jack Flaherty和Walker Buehler該場比賽的表現雖然都很平庸，前者丟4分、後者丟6分，但至少都撐了5局，把該吃完的局數吃完，然會才退場，因此牛棚並沒有被過度消耗。因此在關鍵的第4戰，道奇隊才能和教士隊在牛棚「車輪戰」中比拚，Ryan Brasier作為假先發，後面依序推上：A. Banda、M. Kopech、A. Vesia、E. Phillips、D. Hudson、B. Treinen、L. Knack，8名投手除了Banda，至少都吃了1 局，最終以8：0完封教士，將戰局扳成2：2。然後決勝的第5戰，Phillips、Vesia、Kopech、Treinen又接在先發5局無失分的山本由伸後面，幫助球隊守下關鍵戰，這就是資源管理的一個典範案例，當然一切也離不開先發投手的穩定表現。季後賽最怕的就是投手控球不穩，不斷保送對手上壘，增加自己的用球數，也增加自己被打中出大局的機率，短暫零星的全壘打其實傷害是可以接受的，就怕投手自我毀滅。千賀滉大今天投了30球，其中20球是壞球，投出4次保送，只拿到4個出局數，這比他在相同局數內被敲出4支全壘打還不理想，丟掉3分是其次，其他人要幫他消化完這些局數是更大的問題，D. Peterson和J. Butto今天都使用超過40球，反觀道奇隊只用兩名後援投手，D. Hudson和B. Casparius的用球數都在20球以內。而且如此一來，能不能再推千賀當G5的先發，Carlos Mendoza也需要再傷腦筋。這也是Jack Flaherty加入道奇後的價值所在，大投手會知道自己該做些什麼，狀態不好該從什麼方向去幫助球隊。不到24小時被，道奇和大都會馬上要進行G2，這會不會是影響系列賽的一個伏筆，下一場或許能看得比較清楚。