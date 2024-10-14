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▲中共解放軍展開「聯合利劍-2024B圍台軍演」 。（圖／翻攝自微博）

中國解放軍東部戰區今（14）清晨宣布展開「聯合利劍-2024B」軍演，範圍涵蓋台灣海峽及台灣周邊，強調意在強力震懾「台獨」分裂勢力的謀「獨」行徑。此次軍演引發國際高度關注，特別是美國方面表達了罕見的「嚴重關切」，中國外交部對此則回應稱「台灣問題是內政，不容外來勢力干涉」，還稱美方應落實美國領導人不支持「台獨」的承諾。美國國務院在賴清德國慶演說前就曾呼籲北京保持克制，「沒有理由將例行的年度慶祝活動作為軍事演習的藉口」，然而中國仍決定進行軍演，且此次演習動員了包括陸、海、空、火箭軍等多支部隊，並在台灣東部進行海警巡航，這是中國海警首次環繞台灣的行動，標誌著重大升級。美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）對此就表示，美國「嚴重關切」中國人民解放軍在台海及台灣周邊進行的聯合軍演，強調中國以軍事挑釁作為回應台灣例行國慶演說並無道理，還可能引發局勢升級的風險。中國外交部稍早也召開記者會，發言人毛寧則於例行記者會上重申，「台獨」與台海和平水火不容，「台獨」勢力的挑釁必然會遭到反制，「中方一直致力於維護地區的和平穩定，地區國家是有目共睹的」。毛寧強調，「台灣是中國的一部分，台灣問題是中國內政，不容任何外來干涉」，還稱如果美方真的在乎台海的和平穩定和地區的繁榮，就應當恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，切實將美國領導人不支持「台獨」的承諾落到實處，停止武裝台灣，停止向台獨分裂勢力發出任何錯誤信號。直得注意的是，針對此次軍演美國態度明顯有所升級，與今年5月賴清德就職演說對中國軍演僅表示「深表關切」形成對比，這也是自2022年美國前眾議院議長裴洛西訪台以來，中國多次圍台軍演當中美國官方所做出的最強烈回應。與以往的回應相比，這次美方的「嚴重關切」措辭顯示，美國不滿中國再次利用台灣國慶活動作為軍事挑釁的藉口，多名學者、外媒此前也分析提到，今年賴清德的國慶演說措辭已經明顯溫和且克制，但無論台灣表現如何，北京當局都能找理由升高軍事行動，這也顯示中國的政策已經固化。