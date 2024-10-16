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淘寶祭出20億新台幣史上最強「體驗補貼計畫」！即日起淘寶跨境免運服務再升級，凡標註「TW ¥99免運」標籤商品，滿人民幣99元（約新台幣450元）即可輕鬆「包郵」，享受超過10億輕小件商品滿額跨境免運到台服務。淘寶亦鎖定台灣消費者最愛用的超取、宅配配送方式，攜手7-ELEVEN、新竹物流共同擴大免運運送範圍，全台368個鄉鎮市區都能輕鬆取貨！有許多網友表示「已免運，孩子愛吃」、「圖搜圖功能根本比價神器」、「隨便滑購物車就會無止盡的+++」！年度最大購物盛事雙11倒數計時，淘寶也搶先全台公布今年淘寶雙11將於10月21日晚上八點搶先開跑，同時亦祭出20億新台幣強勢升級大家敲碗已久的免運服務！即日起凡購買標註「TW ¥99免運」商品滿額皆可享免跨境運費直送台灣，包郵商品涵蓋超過10億件不同品類的輕小件商品，除了既有的服飾配件以外，現在加入3C數位、家居收納、運動戶外等數十億件輕小件商品，滿足消費者多元日常需求。為進一步提高台灣消費者在跨境購物取貨的體驗，淘寶亦宣布攜手全台超過7,000間的7-ELEVEN門市和新竹物流，強強聯手擴大全台免運服務範圍。即日起，只要下單時選擇7-ELEVEN門市取貨或宅配配送，滿人民幣99元即享免運到台，包裹更能直送全台368個鄉鎮市區，偏鄉地區也能輕鬆取貨。即日起至11月11日前，淘友下單只要選擇7-ELEVEN取貨就送CITY CAFE 大杯熱拿鐵乙杯。淘寶除了針對既有用戶不定期推出優惠折扣以外，也針對新用戶祭出全新優惠，現在註冊即送新台幣約270元購物體驗金，且首購享商品免費本地退貨、稅費0元，以及免支付手續費三大服務。