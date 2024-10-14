我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《再見，福寶》感動不少台灣觀眾，目前台灣票房是韓國以外世界各地的冠軍，成績很突出。（圖／車庫提供）

才剛過去的國慶假期，片商排出不同類型的新片，期望爭取觀眾的注意，結果「暖心牌」威力最強大！夢工廠最新動畫巨片《荒野機器人》和韓國出品的貓熊紀錄片《再見，福寶》，都以溫暖又催淚的內容，讓觀眾傳出好口碑，吸引更多人走進戲院，分別成為全台週末冠軍，以及韓國以外目前海外最高的票房。兩部片也都有國語配音版本助攻，前者找來林心如聲音演出主角機器人，增加更多的話題；後者則在全台父母許願要求下，將從18日起加入國語配音的版本，提供多一種選擇，也讓家中不太能閱讀字幕的小朋友們也可以感受到貓熊可愛的魅力。根據童書改編的《荒野機器人》，不只是今年到目前為止最獲影評叫好的動畫大片、被廣受看好成為明年奧斯卡的強棒，也讓觀眾看後紛紛報以好評，不少網友表示看到後半段竟然眼淚流不停，威力非常強大。該片描述原本沒有任何感情的機器人，意外流落在荒島上，再意外成了孤雁的養母，原先用腦思考，後來竟會產生感情，可是又必須面對與孩子分離的危機，畫面繪製極為優美，情節鋪陳相當感人。奧斯卡最佳女配角露琵塔妮詠歐將機器人前後變化以聲音演技詮釋得細膩動人，和國語版林心如各有千秋，都很值得品味。片子從國慶日起全台上映，首週開片票房以1450萬台幣登上冠軍，網友盛讚是今年必看的超暖心電影，而片子在北美目前累積票房超過8373萬美金，仍然在週末賣座榜上高居亞軍，後勁頗強，全球累積票房已突破1.48億美金。而《再見，福寶》則呈現愛寶樂園最當紅的貓熊明星「福寶」，為了繁衍後代，必須要回去爸媽故鄉—中國的感人過程。福寶本是韓國首隻以「自然孕育」方式所生的貓熊，並不像爸媽是從中國到韓國「旅居」，因而從出生起就備受韓國民眾喜愛，更受到飼養員姜爺爺、宋爺爺與勝熙姨母們的照顧。當他們要跟福寶分開，絕對會有很多的捨不得。況且福寶是在疫情期間誕生，有如上天賜給困在疫情憂鬱氣氛的韓國人的禮物，帶來歡笑與溫暖，因此韓國民眾也捨不得把福寶送到中國，卻不得不和牠道別。電影公司特別邀請一直以來照顧福寶的飼養員姜哲遠「姜爺爺」於國慶假期週末來台，現場聚集了近1500位粉絲，甚至有人遠從花蓮、高雄、香港而來，還有韓國的粉絲特來台灣想要親自一睹姜爺爺的丰采，姜爺爺感謝大家喜歡著福寶和牠的雙親、手足等寶家族的成員。姜爺爺這次來也品嘗了許多台灣道地的美食，包含麻辣火鍋、黑糖珍珠奶茶、小籠包、大腸麵線…等美食，令他讚不絕口，表示家人有特別交代他台灣的美食很好吃，來到台灣一定要試試。《再見，福寶》目前全臺票房已突破1900萬，是韓國以外海外最高的票房成績，登上國際票房第一名，展現出福寶對台灣觀眾驚人的魅力。18日起全台各地影院推出國語配音版後，預期還會再帶來一波觀影人潮，有望更創佳績。