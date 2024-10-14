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▲《袞袞繁花》展出張秀燕以台灣水果與花卉為主題的系列作品。（圖／記者黃文德翻攝）

▲ ART365美術館致力推廣台灣本土藝術美學，展出張秀燕以台灣水果與花卉為主題的系列作品。（圖／記者黃文德翻攝）

膠彩名家張秀燕主題展《袞袞繁花》即日起至11/17在ART365美術館展出，延續2022年《花開了》系列的創作脈絡，繁花綻放與熟成水果，在張秀燕畫筆下釋放出誘人花果香。ART365創辦人陳國定表示，美術館致力推廣台灣本土藝術美學，張秀燕這次以台灣水果與花卉為主題的系列作品，透過色彩斑斕的膠彩世界，分享生活中細微美感與幸福的悸動。張秀燕由傳統水墨起步，早年以花鳥題材為主，展現細膩的筆觸和對自然生態的深刻關懷；2006年起開始膠彩創作，迅速在藝術界嶄露頭角，2011年獲得全國大墩美展膠彩類第一名，2015年受邀藝術薪火相傳-第五屆台中市美術家接力展膠彩個展，為台灣膠彩藝術界的重要人物。策展人賴慕芬提到，張秀燕教職30年作育英才無數，退休後更進入東海大學美術系碩士在職專班膠彩組進修，作品也曾在國際藝術舞台上展出。台中市文化局副局長曾能汀表示，張秀燕作品風格細膩、浪漫且充滿詩意，膠彩藝術的傳承與蛻變，透過細膩技法與獨特藝術視角，為觀眾帶來一場視覺及心靈的饗宴，讓東方傳統文化在現代藝術中綻放新的生命。張秀燕指出，創作的靈感來自成長經歷與日常觀察，淡淡的筆觸描繪日常生活中的植物與花卉，鄉間常見的扶桑花、九重葛等，午後與家人相聚捧著切開西瓜一口咬下，瞬間悸動滿滿存載於作品中；剖開的西瓜、熟透的石榴，不僅是視覺上的享受，更象徵著自身生活中豐裕與幸福的冀望。張秀燕認為，水果的鮮豔色彩與豐潤質感，能夠傳達出樂觀積極的正能量，並希望觀者能從她的作品中感受到生活的美好與富足。膠彩的豐富色彩與層次感，能夠捕捉到生命中最美好的瞬間，這也是她多年來熱愛並專注於膠彩創作的原因。