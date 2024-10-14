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聯電前董事長今（14）日被中國國台辦列為「台獨頑固分子」懲戒清單，他晚間出席「印太戰略智庫」成立酒會時受訪回應，「我現在在考慮要控告這個國台辦這些發言人，對我公然恐嚇。」以後他們到台灣來，要送他進法院。針對中共發動環台軍演「聯合利劍B」，曹興誠也不滿表示就是想嚇唬台灣人民，這個目的不會得逞，「今天中共敢不敢打台灣？當然不敢。」曹興誠受訪時，特別引用《孟子．滕文公下》「孔子成春秋，而亂臣賊子懼。」他強調中共就是亂臣賊子，政權沒有經過中國人民授權，沒有資格代表中國人民，更沒資格恐嚇台灣；而台灣主權在人民手裡，「你也沒有資格對台灣的事情說三道四」。曹興誠進一步表示，為何國台辦要這麼高調的恐嚇他？就是因為怕他講話。針對中共今天發動環台軍演，曹興誠則反問：「今天中共敢不敢打台灣？當然不敢。」台灣海峽是國際公海，不是中共的內海，他們嚇唬台灣人民的目的不會得逞。記者追問，中方強調軍演是針對總統賴清德的台獨言論，曹興誠則直言這是「鬼話」！「印太戰略智庫」（IPSI）成立酒會今晚在大倉久和飯店舉行，智庫是由日本《產經新聞》前台北支局長、時事評論者矢板明夫擔任董事長兼執行長，與會貴賓冠蓋雲集、橫跨各領域，包括總統府副秘書長何志偉、經濟部長郭智輝、外交部政務次長吳志中、美國在台協會台北辦事處（AIT）處長谷立言、日本台灣交流協會代表片山和之、歌手楊烈、作家黃越綏及盾牌牙醫史書華等人都有出席。谷立言致詞時，特別稱讚矢板明夫是最懂台灣跟中國的人之一。他回憶上次駐台時，跟矢板一起上過華視《三國演義》節目，「希望這次還可以一起上這個節目，更期待跟印太戰略智庫一起合作推動美日台三方關係，加強台灣海峽還有印太地區和平安全」。