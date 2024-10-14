我是廣告 請繼續往下閱讀

一名10歲男童在海邊戲水時，突然被一隻鱷魚拖入水中後喪命，引起外界譁然。當村民發現男童失蹤後展開救援行動，2個小時後在距離事發處600公尺發現男童的遺體，男童的身首異處、手部也被咬斷慘死。綜合外國媒體報導，這起意外事故發生在大馬沙巴的西納固海灘（Pantai Sinakut），13日上午7點左右，10歲男童戴尼斯與5名友人正在海灘上玩耍，不料鱷魚突然襲擊，咬住男童並將他拖入海中，男童的家屬報案後與當地居民立即展開搜救行動。2個小時後當地警方接獲民眾報案，表示在距離事發處600公尺遠的沙灘上，發現一具不完整的男童遺體，當時他已身首異處，且右手也被鱷魚咬斷，研判男童被鱷魚咬住拖入水中，隨後遺體才被海水沖上岸。10歲的男童丹尼斯羅迪，當時與五名友人在西納谷海邊戲水洗澡，突然遭一條鱷魚襲擊咬走。目睹事發過程的朋友們愛莫能助，只能看著鱷魚叼著男童潛入海中游走，受害者的屍體已被送往拿篤醫院進行解剖，警方目前正在調查此案，而政府呼籲大眾前往海邊或河邊戲水時，要多提高警覺心。