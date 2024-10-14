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一隻鯰魚的身體裡挖出人類殘骸，讓捕獲魚的泰國男嚇壞，胃口也全失。他將此事發到社群平台上，引發眾多網友的討論。根據泰國媒體《Khaosod》報導，泰國一名男釣到一條近一公斤的鯰魚後，本打算回家好好飽餐一頓，卻在處理過程中有發現魚肚內發現異物，立即在網上發文詢問。根據他所分享的照片，鯰魚腹部裡面疑似有人類骨頭和指甲等物體。後來男子回到釣魚地點試圖尋找真相，在附近看見一戶家庭正在舉行葬禮。男子了解死者是因溺水身亡，且遺體殘缺不堪，推測其遺體殘缺可能是被鯰魚吃掉。不少網友也在男子的評論區表示，鯰魚作為肉食動物，牠應該是在附近水域啃食溺亡者的的手指和皮膚。世界七大洲中除了南極洲之外，到處都有鯰魚，而有幾種鯰魚是海魚。鯰魚白天棲息於河川底層石縫間，夜晚出外覓食，大雨後尤其活躍。 肉食性，以魚蝦為食，大型成魚偏好蛙類。