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▲張友驊妻子澄清他沒有心臟病，死亡證明上僅寫「無法明示原因的心跳停止」。（圖／張友驊YouTube）

名嘴張友驊在颱風天摔倒後送醫治療多日，病情仍不見好轉，最終於11日過世，享壽71歲。家屬將告別式日期定在10月30日，張友驊的好友、資深媒體人陳琴富昨（14）日曝光張友驊的訃聞，表示靈堂設置在台北市大安區臥龍街的麗緻會所，大家可以來送他最後一程。張友驊的家屬也提醒2點，表示現場不用點香，雙手合十即可，因為張友驊「對香過敏」。陳琴富昨日在臉書發文，表示張友驊過世後，很多「舊雨故知」哀悼他，讓張友驊的太太陳美秀甚為感念，覺得張友驊一生已經圓滿了，因此告別式家屬決定開放大眾前往哀悼，陳琴富代為轉達：「因友驊兄生活自然單純，後事亦遵照他的日常，一切隨緣，靈堂設於臥龍街麗緻會所，懷念他的朋友可以去致意」。張友驊的告別式則定在10月30日，在二殯景行樓至忠一廳舉行，公奠儀式上午9時30分開始，意者也可前往送他最後一程。陳琴富也感慨的說：「此生已盡，所作已辦，兄弟安息」，願張友驊一路好走。另外，張友驊的家屬也提醒大家2點，因為張友驊對香過敏，所以靈堂不用持香，大家如果來致意，先雙手合十向外面的菩薩禮佛，再入內向張友驊的相片致意即可，每日開放時間為上午9時至下午5時。至於張友驊的死因，當初不少人猜測是心臟病，才會在颱風夜跌倒摔到頭，但張友驊的太太陳美秀日前就透過影片澄清，張友驊並沒有這方面疾病，死亡證明寫的是「無法明示原因的心跳停止」，頭部撞傷也不是致死原因，連醫生都說不清楚了，希望大家不要再妄自揣測。最後，陳美秀也難過地說，張友驊過世後她深刻感受到：「人生愛有多深，痛就有多深」，失去摯愛心裡當然不好受，所幸張友驊一生圓滿，不虧欠任何人，她也願丈夫可以安息。