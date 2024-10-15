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中國人民解放軍東部戰區14日凌晨組織戰區陸軍、海軍、空軍、火箭軍等，進行圍台「聯合利劍–2024B」演習，並在同一天晚間18時宣布演習「圓滿完成」，揚言會繼續練兵備戰，堅決挫敗台獨分裂行徑。有外媒引述學者分析，認為中國此舉不僅沒有效果，反而越發凸顯中共政權是「非和平崛起」的。根據《美國之音》報導，對於中共以軍演回應賴清德國慶演說，美國智庫「哈德遜研究所」中國中心主任余茂春表示，這代表中方對於台灣所有良善舉措，一貫都以恫嚇回應，只會得到反效果，而台灣人落實民主自由的生活方式，也凸顯中共的霸權威脅，只會越來越把自己孤立於國際社會。前美國國防部官員胡振東受訪時也直言，中國持續施壓台灣，將讓全世界認清中共政權「非和平崛起」的事實，何況中國不只威脅台灣，在南海、東海也都扮演相當不友善的角色，坦言只要習近平在位，就不可能減少對台灣的威脅，台灣雖然必須做好戰鬥準備，但也無須恐懼。除了軍事演習，分析認為，中共也同時展現認知作戰、網路攻擊和法律戰，包含派出中國海警展開「環台巡航」的行為。對此，外媒《自由亞洲電台》則引述美國薩姆休斯頓州立大學政治學系副教授翁履中的看法，中國14日的軍演，目的除了威嚇賴清德政府、蒐集情報，對內則希望藉此提振士氣與凝聚力：「中方在拉抬經濟的同時，也希望拉抬國內的團結與自信心」。翁履中也表示，此次軍演，威嚇目的明顯大於真正的國防演習，試圖測試台灣的軍事準備，以及美國的軍事回應：「對於美國，中國希望透過『聯合利劍-2024B』再次凸顯，它對於台美關係的看法非常不滿和負面。」