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▲飼養、遛「紙盒狗」一度在中國校園蔚為風潮。（圖／翻攝自中新網）

中國年輕人近年流行養各種古怪「寵物」，從紙盒狗、石頭、芒果核，無一不足，現在又吹起一股飼養真核生物「黏菌」的風潮，無腦無骨特別好養，喜愛者宣稱它有療癒、紓解生活壓力的奇效，但也有人開始擔心起當代年輕人的精神狀態。綜合《九派新聞》、《瀟湘晨報》等中媒報導，不少中國民眾會在社群平台上，曬出自己的寵物黏菌，分享投餵影片和飼養日記，相關話題閱讀量持續攀升。淘寶上首位販售黏菌的賣家、菌物科普博主「曳尾菌」周晴烽表示，一開始的買家以大學生和二三十歲的年輕人居多，其中有不少從事藝術相關行業，甚至會把黏菌買來布置成裝置藝術，後來購買的小學生數量也越來越多。報導提到，中國年輕人養寵物的「天馬行空」已經不是新鮮事，2022年，由廢舊紙盒製成的寵物就風靡了中國校園，號稱「乖巧聽話、不掉毛」；去年流行的「芒果核」寵物則是網友們腦洞大開，想到將吃完的芒果核洗乾淨、吹蓬鬆，就能得到一個毛茸茸的「小寵物」。報導指出，近年在中國，傳統的寵物概念被年輕人持續解構，又被注入新的意義，越發抽象，不限制形式，陪伴感最重要。有黏菌飼養者就透露，因為工作壓力大，想養寵物來轉移注意力，考慮到黏菌所需的空間不大，萬一養不活也不會帶來精神創傷，便網購名為「剛絲絨泡菌」的黏菌來養。中國浙江大學醫學院附屬精神衛生中心抑鬱障礙科的醫生尹肖雯認為，年輕人普遍比較孤獨，在情感上渴望陪伴、被包容和接納，寵物就成了情感慰藉的途徑之一，當條件不允許養貓養狗時，年輕人可能會轉向更低成本的「寵物」。尹肖雯並表示，站在心理醫生的角度，她支持年輕人養寵物：「現在年輕人主動照顧和施予的機會其實很少，在悉心照料寵物的過程中，得到付出的滿足感也是一種收穫。」