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美國職棒大聯盟國聯冠軍賽G2，洛杉磯道奇隊球星大谷翔平遭到大都會左投Sean Manaea封鎖，整場3打數0安打，吞下2次三振，僅靠2次保送上壘，終場道奇3：7不敵大都會。目前雙方在系列賽戰成平手，接下來比賽將移師紐約大都會主場，屆時大谷將面臨噓聲伺候，而美媒《紐約郵報》更趁機捧Francisco Lindor才是真正的MVP。隨著國聯冠軍賽G3將移師紐約，大谷預計將面對更嚴峻的挑戰，不僅需要應對大都會堅強的投手群，以及以狂熱著稱的紐約球迷，還有紐約媒體持續攻擊。本賽季大谷翔平創下多項歷史紀錄，包括達成大聯盟史無前例的「54轟59盜」壯舉，並榮膺全壘打及打點雙冠王，成為首位達成3成打擊率、30支全壘打及30次盜壘的日本選手，並帶領道奇奪得國聯西區冠軍。儘管美國主流媒體普遍認為大谷生涯第3度獲選MVP幾乎已成定局，但紐媒卻依然支持大都會Lindor，甚至對大谷的評價十分苛刻。《紐約郵報》記者Jon Heyman在國聯冠軍賽開打前夕，發文稱讚Lindor「具備成為超級巨星的潛力」，同時批評大谷翔平自分區系列賽首戰擊出全壘打後，幾乎無亮眼表現，這一評價顯示出大谷與紐約媒體之間長期恩怨。大谷與紐約媒體矛盾可追溯至2017年12月，當時他決定不與紐約洋基隊接觸，使得《Newsday》稱他為「膽小鬼」。紐約媒體還諷刺表示：「大谷翔平不來洋基是件好事， 布朗克斯並不適合他，至少洋基體育場的投手丘不會是他的舞台。」2022年美聯MVP競爭中，紐媒原本期待「法官」Aaron Judge能以62支全壘打全票當選MVP，但最終大谷獲得洛杉磯兩位地方記者的第一名選票，當時紐約媒體指責這是「西岸偏見」。