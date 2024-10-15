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神人再現 他頭戴一物 解渴同時應援滿分





▲有球迷自製超特別的帽子，帽子上竟然有三罐水，後來才發現瓶身上竟然寫著W.I.N。（圖／Dcard球迷提供）

2024中職台灣大賽於10月19日起在台北大巨蛋首度登場，由中信兄弟出戰統一獅隊，曾經到球場看過球賽的球迷，對台灣球場應援文化最熟悉的應該就是以樂器演奏加油歌搭配球迷高喊口號，現在各個球隊不僅有自己專屬啦啦隊，甚至出現比球員還紅的情況，。季後挑戰賽晉級球隊有2場主場，統一7-ELEVEn獅確定晉級，代表前三場賽程將會在臺北大巨蛋舉行，獅隊之後會回到台南棒球場擔任主場。季後挑戰賽即將在週末點燃戰火，連續四天的系列戰考驗選手的體力與耐力，季後挑戰賽率先取得3勝的球隊晉級台灣大賽，要和中信兄弟爭奪中華職棒35年的冠軍榮耀。貼文曝光後，不少網友紛紛回應「太扯了 神人再現」、「我第一次進大巨蛋也是為了潘威倫」、「會不會下次看球大家都戴這個帽子」、「太有創意了啦 我也想要」，還有人開玩笑的說好方便耶，還可以隨時隨地補充水分！台灣棒球的應援文化點燃現場氣氛，讓球迷嗨到最高點，然而除了啦啦隊應援曲的功勞外，球隊的各種周邊商品也是推陳出新，從最基本的穿上支持球隊的球衣、球帽外，必備的加油棒、氣笛到毛巾更不能少，現在球迷們到球場，除了上述基本配備外，現在到場看球賽應援，最最最重要的就是把每個球員的加油口號、手勢或歌曲給練熟，在現場跟著大家一起嗨，現這才是現在球場應援的真魅力！