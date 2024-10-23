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▲藝人楊又穎的哥哥彭仁鐸致力推動反霸凌，希望用妹妹的死讓世人知道「鍵盤殺人」的可怕。（圖／記者王郁勳攝。）

「大學生了沒」節目固定班底出身的藝人楊又穎，2015年4月21日被家人發現在房內輕生。哥哥彭仁鐸從此投入防制網路霸凌工作，將楊又穎Facebook粉絲專頁更名為「心地好一點 霸凌少一點」，近10年來提供或轉介遭網路霸凌受害者申訴及心輔管道。我跟Cindy差12歲，個性其實也滿不一樣，她是一個非常浪漫的人，爸媽都支持她去做她想做的事情。身為一個剛剛踏入社會，接觸演藝圈的人，我相信她一定有不適應的地方，但我們在當時都沒有想到，Cindy的反應會這麼劇烈，最主要是，她不知道誰在攻擊她。我曾跟她一起出差，她會給我看那些攻擊她的留言，她不單單覺得那是酸民，而是在她身邊的人，躲在鍵盤後面放暗箭，。別人當然覺得，人家說你假仙，不要當一回事就好，但對Cindy來說，她明明不是那樣的人，但中傷她的留言，用真假訊息交錯包裝，想要取信於人，當事者就會很想回覆、或者在意別人怎樣看待這些流言蜚語。她會半夜打電話來哭，跟我說看到那些留言很崩潰。我們陪Cindy去看身心科、去自殺防治中心求助，前前後後大概8個月，現在回想起來，我也想不透為什麼會這樣。事情發生當天，我媽打電話給我時，我都不覺得她會選擇輕生這條路，我真的沒有想過，這些壓力或網路上的攻擊，累積下來負面的、情緒的傷害，會大到讓她想要離開人世。如果可以再來一次的話，我當然會很希望，那時能夠立刻讓她離開演藝圈。有一段時間她會說，她不知道要講什麼，因為她的每句話都被人家抓著話柄攻擊，偏偏她又很希望能做自己。我也知道，表現好的人遭攻擊就要被迫離開，就像劣幣驅逐良幣，是一件不公平的事情。我相信不只對Cindy而言，對任何人來說，要她抽離一個原本喜愛的環境，真的是非常難。Cindy的遺言希望更多的人，透過她離世認清，網路霸凌真的會帶走一個人的生命。她走了快10年，因為霸凌離開的人有少嗎？這些年來網路霸凌有少過嗎？沒有！為什麼我們有辦法說服自己，在越來越惡化的網路世界當中，自己的家人、孩子、弟弟妹妹，不會成為下一個被攻擊的對象？如果這樣想，不是非常的鴕鳥主義嗎？能不能夠讓法律，更貼近網路所產生出來現象跟使用面，我覺得我會希望是，讓需要求助的網友，他真的能夠用一條或是類似的判例，去爭取他應該有的權益，否則現在你問所有的律師或輔導機構，如果真的有人攻擊我該怎麼辦？除非他是真的傷害我，就能適用過去的法律，若是在網上遭到攻擊，有任何一條法令能夠保護網路使用者嗎？好像也沒有。我覺得如果在修法的過程當中，能夠針對網路環境設定一定的情境，是必要且應該的。《NOWnews跨世代平台》長期關注青年議題，今（2024）年製作反霸凌專頁，透過數位敘事方式，呈現圖文影音內容，並與兒福聯盟合作，透過調查數據解析霸凌現況，從加害者、被害者、家屬、輔導老師的角度，探究霸凌本質，試圖找出預防與化解之道。