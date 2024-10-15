U19籃球聯盟賽事本週上演重磅對決戲碼，二支JHBL傳統勁旅安康國中與信義國中首次碰頭。信義國中此役派出八年級球員陣容，並擁有身高優勢，最終49：34獲勝。不過賽後信義國中總教練賴信宏卻絲毫沒有喜悅之意。
開賽雖取得領先，不過安康國中也不是省油的燈，首節只讓信義國中取得 13:6的小幅領先，次節信義國中掌握身高優勢改打陣地戰，多次往禁區撕裂防守並有效利用籃板二波攻勢，此舉果然奏效上半場結束就以 25:17取得領先，易籃後信義國中教頭賴信宏食髓知味繼續沿用此戰術，配合防守轉換快攻得逞，第三節以 36:26 逐漸拉開到二位數領先，末節安康國中雖試圖以小個子球員打速度戰，無奈受限於信義國中的身高優勢，出手時頻頻遭遇干擾破壞難以力挽狂瀾，終場安康國中便以 34:49敗下陣來。
賽後信義國中總教練賴信宏無奈表示，「雖然此役獲勝但我絲毫沒有喜悅之意，全隊未進入比賽狀況，雖然身高上有絕對優勢，但是內容不像一隻訓練有素的球隊，體能狀況不佳連該有的態度都沒拿出來，本來希望藉由這聯賽來磨練改打不同位置的球員，我了解這需要一點時間來培養，尤其是這聯盟屬性不同於全國聯賽，對手的實力與強度程度不一，目前只能先將訓練重心擺在攻守二端正確的態度養成。」
MAMBA狂勝75分
另一場U12組的MAMBA與五股國小賽事，MAMBA全隊7人得分上雙，MAMBA首節完封對手，上半場結束便以 52:10遙遙領先，下半場三、四節MAMBA全隊火力發揮，遠投近切無人能擋，加上26:5的籃板絕對優勢，終場MAMBA帶著 90:15的比數揚長而去。
MAMBA在Ｕ19聯盟擁有許多不同層級的球隊，U12的MAMBA在打法上一向富有多元化及創意，本季迎來新任擁有外籍臉孔的女教練俞灩瀛（Marie Li Yu），來自加拿大的她其實在台灣出生，生母是台灣人、生父是美國人，之後被加拿大夫妻領養，因此造就她有張混血華人臉孔，卻講著英文與法文。從小就喜歡籃球的她，大學離開加拿大到美國NCAA尋夢。據MAMBA的教練 Jacky表示，想讓俱樂部的訓練系統嘗試不同的風格，雖然 Marie全英文的美式訓練方式一開始讓球員不習慣，但很快就能適應，加上巴西籍的台灣教練 Jacky，這支球隊的教練團以呈現國際化趨勢。
Jacky教練補充表示，目前訓練的強度已足以跟傳統校隊相抗衡，比賽雖然完全壓制對手，但教練團要求所有球員正常發揮給予對手真正的尊重。球員鍾承希今日得到全隊次高的14分，據他表示在防守上仍需加強，持球時在傳球及投籃上猶豫不決，身為控球的他希望在製造更多得分機會給隊友，而鍾承希的母親也是他最大的鐵粉，平常也會在家裡討論比賽心得，爸爸更會抽空陪他練球，雖然鍾承希目前是南港國小現役球員，但加入U19籃球聯盟賽事後讓他進步神速，有別於校隊的不同環境與訓練他認為在俱樂部更能自在的讓他發揮平常訓練的成果。
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賽後信義國中總教練賴信宏無奈表示，「雖然此役獲勝但我絲毫沒有喜悅之意，全隊未進入比賽狀況，雖然身高上有絕對優勢，但是內容不像一隻訓練有素的球隊，體能狀況不佳連該有的態度都沒拿出來，本來希望藉由這聯賽來磨練改打不同位置的球員，我了解這需要一點時間來培養，尤其是這聯盟屬性不同於全國聯賽，對手的實力與強度程度不一，目前只能先將訓練重心擺在攻守二端正確的態度養成。」
MAMBA狂勝75分
另一場U12組的MAMBA與五股國小賽事，MAMBA全隊7人得分上雙，MAMBA首節完封對手，上半場結束便以 52:10遙遙領先，下半場三、四節MAMBA全隊火力發揮，遠投近切無人能擋，加上26:5的籃板絕對優勢，終場MAMBA帶著 90:15的比數揚長而去。
MAMBA在Ｕ19聯盟擁有許多不同層級的球隊，U12的MAMBA在打法上一向富有多元化及創意，本季迎來新任擁有外籍臉孔的女教練俞灩瀛（Marie Li Yu），來自加拿大的她其實在台灣出生，生母是台灣人、生父是美國人，之後被加拿大夫妻領養，因此造就她有張混血華人臉孔，卻講著英文與法文。從小就喜歡籃球的她，大學離開加拿大到美國NCAA尋夢。據MAMBA的教練 Jacky表示，想讓俱樂部的訓練系統嘗試不同的風格，雖然 Marie全英文的美式訓練方式一開始讓球員不習慣，但很快就能適應，加上巴西籍的台灣教練 Jacky，這支球隊的教練團以呈現國際化趨勢。
Jacky教練補充表示，目前訓練的強度已足以跟傳統校隊相抗衡，比賽雖然完全壓制對手，但教練團要求所有球員正常發揮給予對手真正的尊重。球員鍾承希今日得到全隊次高的14分，據他表示在防守上仍需加強，持球時在傳球及投籃上猶豫不決，身為控球的他希望在製造更多得分機會給隊友，而鍾承希的母親也是他最大的鐵粉，平常也會在家裡討論比賽心得，爸爸更會抽空陪他練球，雖然鍾承希目前是南港國小現役球員，但加入U19籃球聯盟賽事後讓他進步神速，有別於校隊的不同環境與訓練他認為在俱樂部更能自在的讓他發揮平常訓練的成果。