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▲五股國小球員雖然身材居於劣勢仍在禁區奮力拼搏。(圖/U19籃球聯盟提供)

U19籃球聯盟賽事本週上演重磅對決戲碼，二支JHBL傳統勁旅安康國中與信義國中首次碰頭。開賽雖取得領先，不過安康國中也不是省油的燈，首節只讓信義國中取得 13:6的小幅領先，次節信義國中掌握身高優勢改打陣地戰，多次往禁區撕裂防守並有效利用籃板二波攻勢，此舉果然奏效上半場結束就以 25:17取得領先，易籃後信義國中教頭賴信宏食髓知味繼續沿用此戰術，配合防守轉換快攻得逞，第三節以 36:26 逐漸拉開到二位數領先，末節安康國中雖試圖以小個子球員打速度戰，無奈受限於信義國中的身高優勢，出手時頻頻遭遇干擾破壞難以力挽狂瀾，終場安康國中便以 34:49敗下陣來。賽後信義國中總教練賴信宏無奈表示，另一場U12組的MAMBA與五股國小賽事，MAMBA全隊7人得分上雙，MAMBA首節完封對手，上半場結束便以 52:10遙遙領先，下半場三、四節MAMBA全隊火力發揮，遠投近切無人能擋，加上26:5的籃板絕對優勢，終場MAMBA帶著 90:15的比數揚長而去。從小就喜歡籃球的她，大學離開加拿大到美國NCAA尋夢。據MAMBA的教練 Jacky表示，想讓俱樂部的訓練系統嘗試不同的風格，雖然 Marie全英文的美式訓練方式一開始讓球員不習慣，但很快就能適應，加上巴西籍的台灣教練 Jacky，這支球隊的教練團以呈現國際化趨勢。Jacky教練補充表示，，而鍾承希的母親也是他最大的鐵粉，平常也會在家裡討論比賽心得，爸爸更會抽空陪他練球，雖然鍾承希目前是南港國小現役球員，但加入U19籃球聯盟賽事後讓他進步神速，有別於校隊的不同環境與訓練他認為在俱樂部更能自在的讓他發揮平常訓練的成果。