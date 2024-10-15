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▲孫燕姿此次演唱會影像一路奔跑從棚內到遼闊的草原，象徵著過去不斷的追求與嚮往。（圖／Make Music提供）

天后孫燕姿昨（14）日無預警釋出影片，只見她一路奔跑到遼闊的大草原，最後畫面定格在「就在日落以後」巡迴演唱會，立刻引起廣大迴響，網友飆淚直呼：「終於等到燕姿！最期待的演唱會！」更紛紛敲碗跪求場次資訊。孫燕姿透露，巡演將從明年在新加坡開跑，中國大陸、台灣、馬來西亞、香港的場次都在計畫之中，而此次也是她時隔10年再度舉辦巡迴演唱會。孫燕姿今天上午又再發佈一張全新的視覺海報，正式宣告「就在日落以後」巡迴演唱會即將於2025年展開，視覺海報上徜徉在遼闊草原中的她，從「就在日落以前」到「就在日落以後」，生命的曲線裡流動著，經歷起伏高低之後蓄勢待發，不管是看很近還是看很遠，都能寬闊的開場。她形容自己的日落，是一個字「緩」，她發現了生活中其實沒有絕對，只想體現當下與過程，把現階段最好的給大家，「在歌手以外，我們都一樣生活著，每個階段都有著想追求的事，愛情、家庭、生活。」海報中，她更親筆寫下「AUT NIHILO」翻譯為，「或者什麼都不是」，也是這次演唱會名稱源起的拉丁文，「跌跌撞撞的人生，有時覺得或許自己什麼都不是，又或許應該抓住所有的過去，奮不顧身地再向前進。」這個詞涵蓋了此次演唱會面對日落的場景，語句有著一體兩面，是問題也是絕對，是緩慢也是衝刺，是修心也是力量。昨日釋出的演唱會影像，以「就在日落以後」的主題，導演融入了相機、電視和孫燕姿的結合，傳遞著曾經創造的那些美好，之於一個世代的影響力；接著她與生俱來的速度感，一路奔跑從棚內到遼闊的草原，象徵著過去不斷的追求與嚮往，穿梭沿途風景是光亮與暗影的累積，到了此刻，是在離自己最近、最親的地方，深吸下一口氣，再昂首等待。影像視覺由金曲獎最佳導演黃中平掌鏡，兩人合作創作許多經典作品的最佳拍檔，也見證著孫燕姿的每個階段。原本孫燕姿出道20周年「就在日落以前」巡迴演唱會在2020年就要展開，但因疫情而停擺，經過了時間的淬鍊與歌迷們的耐心等待，她將在明年迎來歡慶出道25周年，並展開全新的巡演，孫燕姿笑說，「開演唱會這件事，大家覺得是我擅長的，也知道我出來的時候，歌迷一定是準備好的。」