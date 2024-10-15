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▲古林睿煬直球狀態佳，不論是搶好球數，還是球數領先直接與打者對決，皆能投在精準位置。加上體力調配得當，均速與極速都有一定水準。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.10.12）

▲統一獅後援投手陳韻文克服低潮，在季後挑戰賽順利完成一局後援無失分。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.10.12）

▲中信兄弟將和統一獅爭冠，兩支元老球隊搶怪均，誰才是中職最強？（圖／中信兄弟提供）

中華職棒今年季後挑戰賽，在昨（14）日統一獅以8：5擊敗樂天桃猿，取得系列賽3勝1敗優勢（上半季冠軍統一獅，先取得1勝）晉級台灣大賽。比起下半季的打擊衰退，統一獅在季後挑戰賽不僅火力復甦，甚至本季較為不穩的牛棚，前終結者陳韻文在關鍵時回神，都有助於本周六起與中信兄弟在台灣大賽的決戰調度安排。先取得1勝的統一獅，為了要快速在季後挑戰賽取得聽牌優勢，上周六首戰在台北大巨蛋主場，派出本土王牌古林睿煬先發。雖然2局上，因隊友林家緯的失誤導致危機，但靠著均速150公里的速球，以及外野手邱智呈的關鍵回傳，只失掉1分，把傷害降到最少。這場比賽古林睿煬直球狀態佳，不論是搶好球數，還是球數領先直接與打者對決，皆能投在精準位置。加上體力調配得當，均速與極速都有一定水準，讓以打擊擅長的樂天桃猿只從他身上擊出5支零星安打得到1分，也給了延續下半季貧打狀況的統一獅有追分機會。首戰樂天桃猿推出威能帝，頗出乎大家預料，就連樂天桃猿隊員都覺得意外。據了解球隊會議時，有人提出該由魔神樂先發，但教練團仍屬意威能帝扛頭牌。即便如此，威能帝在這重要賽事中，表現不輸古林睿煬，但今年已是威能帝生涯單季最多投球局數，體能有下滑跡象，統一獅也在第7局逮住機會，透過2支安打攻下超前分，最終奪下勝利。背水一戰的第2戰，樂天桃猿沒辦法再藏魔神樂，必須要把王牌洋投推上前線。魔神樂前3局總是讓統一獅打者上壘，但也都能夠透過左投壓制左打的優勢，讓統一獅無法攻下分數。反觀統一獅先發投手羅昂，前2局狀況比魔神樂還好，卻在第3局突然出狀況，特別是在1出局滿壘時，面對林泓育的失投直球遭逮中釀成重傷害，單局被攻下5分形成大局。本場賽事統一獅雖被樂天桃猿完全打爆，動用了7名投手失掉17分，但主力牛棚投手群完全未上場，也保留了之後再拼的機會。不想進入最終決戰的統一獅，把休息7天的勝騎士給派上陣。有了充足的休息，勝騎士昨天均速都在148公里左右，控球狀態也比起下半季最後2場先發更為精準。開局賞給樂天桃猿14上14下，給了統一獅無比的安定感。樂天桃猿的先發洋投肯特，屬於控球型、製造滾地球的投手，但一開賽就接連被敲出安打不說，樂天桃猿的不安定因素守備不穩，也在此時扯後腿。肯特壓制力薄弱，無法靠自己解圍的問題在此時浮現，肯特僅投1.2局就退場，被擊出6支安打中，僅有1支安打是長打，統一獅機槍打線找回上半季的串聯感覺。先前因故未在季後挑戰賽首戰出賽的牛棚洋投裴瑞茲，也在這天全力飆速。接替勝騎士上場拆彈，投1.2局無失分，最快球速飆超過155公里，搭配犀利滑球，幫助統一獅把領先維持在3分，最終才能靠陳韻文的關門成功，順利進軍台灣大賽。整體來說，統一獅在季後挑戰賽共擊出32支安打，其中包括7支二壘安打，打擊率超過3成，另外發動3次盜壘，找回上半季靠安打、速度串聯的搶分模式。即便前2戰打線未打開手感，也能在首戰靠古林睿煬完全壓制創造贏球機會，拿下先聽牌的勝利，對於整體來說能減輕不小壓力，是晉級台灣大賽關鍵。統一獅在季後挑戰賽取得的2場勝利，分別為2比1、8比5的比數贏球，皆屬於勝分差距不大的比賽，需要靠牛棚投手接力守成才行。今年統一獅牛棚仰賴裴瑞茲做跨局數後援，但他在首戰因故無法上場，前終結者陳韻文在此時跳出來扛下壓力，在這2場贏球賽事裡扮演重要角色。季後挑戰賽首戰，陳韻文在8局上場。面對樂天桃猿代打林承飛、馬傑森，皆順利拿到出局數。後來雖被代打廖健富擊出幸運安打，但陳韻文並沒有受到影響，面對打擊王林立，陳韻文很快地拿到好球數領先後，直接用精準的外角直球三振對手，完成佈局投手工作。昨天的季後挑戰賽第3戰，原本要關門的邱浩鈞未能完成工作，留下滿壘危機給陳韻文拆彈。陳韻文延續前1次出賽內容，面對林立又是很快取得好球數後，用偏高的指叉球三振對手；面對陳晨威雖2壞球開局，但很快把好球數給要回來，並在滿球數時用指叉球讓對手再見三振，順利關門成功。過往陳韻文雖然球威不錯，但控球狀態時好時壞，若不能快速拿到好球數領先，總投得特別不穩定。不過這2場出賽，陳韻文除速度依舊，滑球與指叉球皆能投在有效吸引打者揮棒的位置，比起過去更敢跟打者對決，出局數也拿得更有效率。陳韻文的好狀況，接下來若固定在關門位置，就可讓裴瑞茲能在比賽中段就出場做跨局數中繼，而不需擔心接下來的第9局要交由誰來處理。反之若陳韻文還是作為中繼角色，他的指叉球也不怕左打者，剛好台灣大賽的對手中信兄弟，有比較多的強力左打，有危機時陳韻文也可作為拆彈手來調度，讓統一獅有更多安排空間。統一獅目前有10座台灣大賽冠軍，中信兄弟（含兄弟象）則有9座。2支球隊都是中職元老球隊，且隊史皆完成過3連霸壯舉，甚至在中職近幾個球季來說，更是季後賽的熟面孔、例行賽的常勝軍。2支球隊今年歷程相似，分別拿到上、下半季冠軍，靠的都是洋投戰力與攻擊火力搶勝；更巧的是，在球隊不穩定的時候，牛棚勝利組無法好好守成，也是在今年球季2支球隊曾遇到的問題。統一獅靠著洋投裴瑞茲、邱浩鈞轉終結者來解除危機；中信兄弟則是吳俊偉、呂彥青輪流更換定位，才漸回復過往實力。而2隊同時都有請外籍打擊教練坐鎮，卻有著截然不同的指導邏輯。統一獅打擊教練馬修爾，屬於傳統派類型，並不迷信飛球與仰角，強調確實擊球與串聯；中信兄弟打擊教練丹尼爾，則是科學派類型，強調擊球初速與仰角，並且喜愛淺球數出棒，希望透過長打製造分數進帳。雙方台灣大賽決戰，有3場比賽在大巨蛋進行，抵銷彼此主場優勢。因此將回歸到2隊洋投能否壓制對手、不同的攻擊邏輯誰能適時發揮；以及統一獅的古林睿煬跟老經驗的中信兄弟鄭凱文，能否發揮高水準的投球內容，將是2隊在台灣大賽中勝出的決定因素。