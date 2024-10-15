福爾摩沙夢想家今（15）日舉辦開季記者會，本賽季轉戰新聯盟的夢想家，在休賽季期間也大肆進補，包含了網羅張宗憲、蔣淯安等好手，也補進了上個賽季在對岸CBA打拼的前鋒馬建豪，期盼能夠在新聯盟TPBL成立元年就有好表現。而張宗憲稍早被問到回歸夢想家的關鍵，他則表示：「因為鎧總（夢想家總經理）一直打電話求我回來！」
夢想家本季積極補強 力拼奪隊史首冠
夢想家上個賽季在PLG戰場上，首輪季後賽面對到新北國王，最終以1：3不敵國王，挑戰隊史成立首冠再度失利。而新賽季夢想家做出了多筆補強，其中包含了找來明星控衛蔣淯安、前鋒張宗憲、馬建豪等人，目標直指在TPBL成立元年就奪下冠軍。
張宗憲回歸夢想家 親曝回歸關鍵
張宗憲稍早在開季記者會上，也談到重新回到夢想家的關鍵，並表示：「因為鎧總一直打電話求我回來，每天一直求！在這裡打球真的很開心，過去就算只有半季的時間，但球隊的環境、整個氛圍都很棒。」
張宗憲坦言，「之前沒有完整在夢想家打完整個賽季，當然會帶有一些遺憾，如果那個賽季可以打得完的話，不知道我們能夠走多遠，然後我就想起這件事情，如果有這個機會為什麼不回來夢想家。」
張宗憲最後也談到本季來到夢想家的目標，就是要幫助球隊奪下隊史首冠，「我們渴望這個冠軍，但我認為一個賽季就像是在跑馬拉松，沒有人在賽季初期就全力衝刺。我們必須要堅持到最後一刻，我也希望可以幫助夢想家拿下隊史首冠。」
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夢想家上個賽季在PLG戰場上，首輪季後賽面對到新北國王，最終以1：3不敵國王，挑戰隊史成立首冠再度失利。而新賽季夢想家做出了多筆補強，其中包含了找來明星控衛蔣淯安、前鋒張宗憲、馬建豪等人，目標直指在TPBL成立元年就奪下冠軍。
張宗憲回歸夢想家 親曝回歸關鍵
張宗憲稍早在開季記者會上，也談到重新回到夢想家的關鍵，並表示：「因為鎧總一直打電話求我回來，每天一直求！在這裡打球真的很開心，過去就算只有半季的時間，但球隊的環境、整個氛圍都很棒。」
張宗憲坦言，「之前沒有完整在夢想家打完整個賽季，當然會帶有一些遺憾，如果那個賽季可以打得完的話，不知道我們能夠走多遠，然後我就想起這件事情，如果有這個機會為什麼不回來夢想家。」
張宗憲最後也談到本季來到夢想家的目標，就是要幫助球隊奪下隊史首冠，「我們渴望這個冠軍，但我認為一個賽季就像是在跑馬拉松，沒有人在賽季初期就全力衝刺。我們必須要堅持到最後一刻，我也希望可以幫助夢想家拿下隊史首冠。」