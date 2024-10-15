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福爾摩沙夢想家今（15）日舉辦開季記者會，本賽季轉戰新聯盟的夢想家，在休賽季期間也大肆進補，包含了網羅張宗憲、蔣淯安等好手，也補進了上個賽季在對岸CBA打拼的前鋒馬建豪，期盼能夠在新聯盟TPBL成立元年就有好表現。夢想家上個賽季在PLG戰場上，首輪季後賽面對到新北國王，最終以1：3不敵國王，挑戰隊史成立首冠再度失利。，目標直指在TPBL成立元年就奪下冠軍。張宗憲稍早在開季記者會上，也談到重新回到夢想家的關鍵，並表示：「在這裡打球真的很開心，過去就算只有半季的時間，但球隊的環境、整個氛圍都很棒。」張宗憲坦言，「之前沒有完整在夢想家打完整個賽季，當然會帶有一些遺憾，，然後我就想起這件事情，如果有這個機會為什麼不回來夢想家。」張宗憲最後也談到本季來到夢想家的目標，就是要幫助球隊奪下隊史首冠，「我們渴望這個冠軍，但我認為一個賽季就像是在跑馬拉松，沒有人在賽季初期就全力衝刺。