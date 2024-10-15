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福爾摩沙夢想家今（15）日舉辦開季記者會，本賽季轉戰新聯盟的夢想家，在休賽季期間也大肆進補，包含了網羅張宗憲、蔣淯安等好手，也補進了上個賽季在對岸CBA打拼的前鋒馬建豪，期盼能夠在新聯盟TPBL成立元年就有好表現。而馬建豪稍早則坦言，自己在上個月才經歷了父親過世，心情一度相當低落，不過已經慢慢調適過來，夢想家上個賽季在PLG戰場上，首輪季後賽面對到新北國王，最終以1：3不敵國王，挑戰隊史成立首冠再度失利。而新賽季夢想家積極補強，也馬建豪稍早受訪時，談到自己的狀態尚未完全恢復的關鍵，他表示：「那時的我沒有練球，然後心情也滿低落的，晚上也睡不好，然後還要陪著媽媽妹妹還有奶奶，去處理一些事情。」「但我覺得不管怎麼樣，時間久了還是要面對。本來我不覺得自己能夠打熱身賽，，所以我也在新竹賽的三天前回到球隊訓練。」馬建豪也表示，「現在生活慢慢回到正軌了，我還有尚未完成的使命，我想要變得更好。從小的夢想就是一直想要做到些什麼，馬建豪最後再度談到剛過世的父親，他也感性地說到，「他一直都是最支持我的人，並且一直都以我為榮，我每一場比賽，從高中到大學到CBA，他一定都會用手機看我比賽。