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一名歲少女在夜店接受陌生女遞來的酒杯，喝下後竟意外口吐白沫而死。整起事件引發印尼社會譁然，當地警察也已介入調查。根據《星洲網》和印尼媒體《》報導，少女日凌晨在雅加達西區的一間夜店內突然口吐白沫，隨後失去意識倒地。目擊者稱，事發當晚少女在夜店飲酒，在喝下一杯女子遞給她的酒後，隨即在座位上開始口吐白沫。少女事後被送往夜店附近的一間診所接受初步治療，後來被轉診至醫院。儘管醫護人員全力搶救，少女仍宣告不治。警方在少女被送往醫院後接獲通報，表示目前死因尚未確認，需等待家屬同意驗屍後，才能驗屍查明具體死因。警方也指，少女並非雅加達當地人，而是來自中爪哇省，平日在雅加達的另一家夜店工作。事發當晚，她是在下班後才前往出事的夜店，因此警方不排除她在抵達該夜店前就已經喝醉或是飲酒過度，目前正進一步調查目擊者的證詞，以釐清當晚的詳細情況。據悉，悲劇發生後，事發夜店一片冷清，門口僅有幾名清潔工來回走動，現場也只有一名保全在值班。