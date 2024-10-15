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南北韓緊張情勢升溫，北韓今（15）日炸毀京義線、東海線連結道路，韓國隨即也在軍事分界線（MDL）以南展開射擊應對，由於事態升級，韓國政府稍早宣布緊急關閉邊境的非軍事區（DMZ）觀光景點，DMZ內的臺城洞村以及示範區域統一村，並將京畿道坡州等市劃為危險區域。根據韓聯社報導，北韓炸毀南北韓聯絡鐵公路，對於旅遊安全造成威脅，坡州市收到韓國陸軍第1師團的要求，宣布中斷兩韓邊境附近的都羅展望台、第3洞窟，以及環繞著統一村的軍事緩衝區（DMZ）觀光。北韓在上周宣布關閉與韓國連接的鐵公路後，都羅山展望台和第3隧道的觀光於11日暫停，第3隧道一度恢復，但隨即又採取暫停開放的措施。此外，位於DMZ區域內的臺城洞村也接獲指令，由村長要求居民禁止非必要外出。鄰近北韓的區域也全面進行控館，京畿道稍早宣布將坡州市、金浦市、漣川郡等3個市郡和11處地區劃為「危險區域」，禁止居民們向北韓空飄裝有反體制傳單的氣球，以防兩韓情勢再度提高。報導提到，韓國軍方目前還未確定這些安全升級措施會持續至何時。