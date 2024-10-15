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由台灣乳癌醫學會主辦的台北國際乳癌研討會（TIBCS）將於10月26、27日舉辦，朗齊生醫將攜手中國醫藥大學附設醫院乳房中心主任劉良智醫師，發表三陰性乳癌（Triple-Negative Breast Cancer, TNBC）驗證性臨床試驗（Proof of Concept, PoC）的突破性成果，不僅為乳癌治療開啟新篇章，更有機會成為此次國際研討會亮點之一。專精乳癌治療及乳房外科手術，擁有豐富的學術背景與臨床經驗的中國醫藥大學附設醫院乳房中心主任劉良智醫師，曾於美國加州大學舊金山分校（UCSF）的 Mount Zion 癌症中心進行研究，目前為中國醫藥大學醫學院教授。他的研究聚焦於三陰性乳癌（TNBC），該種乳癌亞型具高度侵略性且治療選擇有限。醫師劉良智近期與朗齊生醫合作，針對三陰性乳癌（TNBC）患者進行驗證性臨床試驗（Proof of Concept, PoC），使用朗齊的505(b)(2)抗癌藥物LXPB5268結合手術前輔助化療（Neoadjuvant Chemotherapy, NACT）。經過24週治療，結果顯示，LXPB5268+NACT治療組的腫瘤縮小率達77%，顯著優於僅接受NACT的43%。在客觀緩解率（ORR）方面，LXPB5268+NACT組達到100%緩解率，43%完全緩解，57%部分緩解。試驗過程中，未發現與 LXPB5268 口服藥物相關的重大不良事件（Adverse Events, AE）。同時，研究團隊發現 XIRP2 基因突變與更高的腫瘤縮小率相關聯，這一發現強調了LXPB5268 在 TNBC 治療中的潛力，特別是在帶有 XIRP2 突變的患者中。朗齊生醫董事長陳丘泓強調，結合人工智慧（Artificial Intelligence, AI）和大數據（Big Data）的技術，未來需要進行更多臨床試驗，以進一步驗證 LXPB5268 在不同臨床環境中的療效。本次研究的成功不僅為TNBC患者帶來了新的治療選擇，開啟一個以病人為中心的未來，也為乳癌治療的進展奠定了重要基礎。