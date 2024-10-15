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昨有周刊爆料，稱某高中發放青年服勤同意書，疑似動員戰時高中生參加後勤工作。教育部今天則澄清無該表單及計畫，僅是後勤給予協助。立委馬文君批評賴清德政府唬弄全民罄竹難書。民進黨不如大方一點，乾脆喊出抗中情勢嚴峻不下於當年抗日，所以也要比照來個「10萬青年10萬軍」。媒體昨報導，某高中發放青年服勤同意書給學生，註明「依據全民防衛動員準備法及配合地方政府學校青年服勤大隊需求，在不影響學生學業原則下，參加學校青年服勤」，疑似動員戰時高中學生自願參加後勤工作。教育部今（15）日透過文字回應，表示並無戰時服勤表單，且學校青年服勤範圍，是為協助各地方政府避難引導、社區關懷、公共服務及行政支援等，除軍警單位外的勤務為限，在學校教育階段能完成人員教育訓練及演習，以便災難發生時發揮校園安全、自救、救人功能。對此，國民黨南投縣立委馬文君指出，去年初好不容易擋下《全民防衛動員法》修法，當時的修正草案要把精神動員改成教育動員，同時還傳出教育部積極邀集地方教育主管開會，要制定「青年服勤動員計畫」，將16歲以上學生造冊至全民防衛動員資訊整合系統，組成學校青年協勤大隊和青年防護團，戰爭時可能投入城鄉戰。馬文君說，在民意反彈與大選壓力下，國防部宣佈暫緩修法，教育部也解釋不會讓學生參戰，沒想到修法暫緩後，仍傳出全國高中以上學校正發放所謂「青年服勤同意書」。教育部則再度澄清只是調查意願，就算參加，也是社區疏散、物資發放等後勤任務。她痛批民進黨政府唬弄全民罄竹難書，選前總統賴清德說義務役不用上戰場，結果不但要上戰場，近半數會被編進海岸守備旅、戍守砲火第一線。既然現行《民防法》確實有編組學生支援軍事勤務的法源依據，民進黨政府不如大方一點，乾脆喊出如今抗中情勢嚴峻，不下於當年抗日，也要比照來個「10萬青年10萬軍」。至少民眾對於當前台海的局勢不會懷抱幻想、心存僥倖。