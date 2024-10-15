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朝鮮半島緊張情勢升溫，北韓最高領導人金正恩的妹妹金與正也連日發出強硬聲明，指控韓國軍隊派遣無人機侵入北韓首都平壤上空，今（15）更稱已經掌握確切的實際證據，強調「發動挑釁者將付出嚴重代價」，北韓今日更直接炸斷連通兩韓的道路示意報復。兩韓官媒《朝中社》、《韓聯社》報導指出，北韓今（15）日炸毀京義線、東海線連結道路，韓國隨即也在軍事分界線（MDL）以南展開射擊應對。對此，北韓領導人金正恩的胞妹、北韓勞動黨中央委員會副部長金與正週二再度批評韓國軍方，稱已經掌握明確證據，「顯示韓國軍隊流氓侵入平壤上空，是進行敵對主權、侵犯挑釁的行為的主犯。」這是金與正連續第5天對韓國發表強硬言論，今天她再度重申，「發動挑釁者將付出嚴重代價。」韓國統一部對此則表示，北韓四年前就以韓國民間組織向北韓散發反金正恩政權傳單為由，單方面炸毀基於兩韓協議而運作一年多的兩韓聯絡辦公室，本次炸毀路段更是故技重施，表示對北韓「開倒車」的行為感到憤慨。至於北韓多次批評的韓國無人機闖入平壤上空，韓國軍方否認有此行為，韓國聯合參謀本部相關人士稱，需要確認無人機是否為韓國民間團體發射。