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國民黨議員秦慧珠今（15）日遭週刊質疑，上週擋下京華城工地停工，和秦慧珠於2022年曾接受威京集團的30萬政治獻金有關。對此，秦慧珠今日表示，會擋下京華城停工是因為，京華城當地里長及里民擔心，京華城停工會變成爛尾樓，影響當地發展。秦慧珠表示，現階段北市府沒有法源依據可以將京華城勒令停工，依法就是「不予施工勘驗」，待未來京華城遭起訴後，就可以依法用沒收20％容積獎勵，或者要求京華城繳交容積代金等方式處理。秦慧珠指出，京華城與其所屬關係企業中工，與地方議員關係都非常好，中工都會免費提供廣告看板給各黨派議員，並舉例2022年選舉年，在延吉街的大工地，上面掛滿了各個議員的看板。秦慧珠認為，她和中工的關係，可以說是基於地方選民服務的關係，並強調，收受30萬政治獻金都是於法有據，都依法申報，可受外界公評。秦慧珠表示，京華城當地復盛里里長張晉維與里民們擔心，京華城如果停工就會變成爛尾樓，影響當地發展，里長更是向秦表示，如果要他們站出來陳情或抗議都非常願意；秦指出，她也有收到許多基層市民朋友的反應，希望京華城的開發，能夠帶動周邊經濟發展。