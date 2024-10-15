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來到達拉斯獨行俠不等於進入了直接進入了留著奶與蜜的籃球應許之地，Klay Thompson找回自己的路還很遠，最怕的就是他在途中迷失了自己。在今（15）日的季前熱身賽，這位4屆冠軍射手9投0中得0分，投籃姿勢看起來出了一些問題，出手匆忙且與腿部動作不一致，這可能是影響他出手節奏的一個重要原因。Klay Thompson這一場比賽出賽21分鐘，9投0中，其中三分球6投0中，沒有得分，效率正負值-14。與他在上賽季附加賽對國王那一場10投0中，三分球6投0，一分未得的表現非常類似。這只是一場季前賽，Thompson在Luka Doncic和Kyrie Irving缺陣的情況下，擁有夠高的戰術地位，能夠舒服的出手，理應不該打出這種表現才對。從今天比賽的狀況來看，Thompson在今年熱身賽的出手姿勢和在勇士時期已經不一樣了。事實上，在遭受左膝十字韌帶撕裂、並隨後動了膝蓋修復手術後，Thompson復出後的投籃姿勢本來就已經有變，不過他還是能維持一定的水準，甚至在2022年拿到了總冠軍，證明了他在新的姿勢上找到了某種平衡。但如今他的姿勢又改變了，進入了「3.0」的版本，而且看起來似乎並不是一個舒服的投籃姿勢。Thompson此役在投籃時常常挺直身體前就雙腿向前踢，下半身不協調，並且出手更加匆忙、球離手更早，不是他過去一貫地投籃節奏。目前不能確定他是暫時性的找不到投籃姿勢，還是主動永久性的修改姿勢。或許，Thompson最大的敵人始終是他自己，他越是追逐曾經自己的幻影，他就在比賽中打得越勉強、越掙扎。過多的運球、頂人強投對於找回身手沒有幫助。或許還是該平靜地接受如今的自己，找到比賽中的優勢去調整，才有機會煥發第二春。