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▲大樂透第113097期，將是中秋加碼百萬紅包倒數最後一次開獎，提醒大家趕緊把握一次對中億元頭獎與百萬加碼獎的雙重機會。（圖／記者林調遜攝）

大樂透第113096期今（15）日晚間開獎，本期頭獎保證1億元，獎號為05、10、13、28、39、41，特別號為49。但派彩結果顯示，本期頭獎並未開出，貳獎則開出3注，每注獎金為67萬3352元。至於中秋加碼百萬紅包，10月15日大樂透加開之9組100萬獎項開出情形：9組中開出1組，總中獎注數為1注，為單注中獎，本期尚有8組100萬獎項未開出，將於次期（10月15日）繼續加開。而接下來第113097期，將是倒數最後一次開獎，提醒大家趕緊把握一次對中億元頭獎與百萬加碼獎的雙重機會。大樂透獎號：05、10、13、28、39、41，特別號為49。49樂合彩：05、10、13、28、39、41。今彩539：02、19、27、33、35。39樂合彩：02、19、27、33、35。3星彩：417。4星彩：7822。詳細派彩公告仍以台彩官網公佈為主。第8組：05、12、18、25、37、411注獨得100萬 台南市南區鹽埕里新興路「興旺彩券行」