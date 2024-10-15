大樂透第113096期今（15）日晚間開獎，本期頭獎保證1億元，獎號為05、10、13、28、39、41，特別號為49。但派彩結果顯示，本期頭獎並未開出，貳獎則開出3注，每注獎金為67萬3352元。

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至於中秋加碼百萬紅包，10月15日大樂透加開之9組100萬獎項開出情形：9組中開出1組，總中獎注數為1注，為單注中獎，本期尚有8組100萬獎項未開出，將於次期（10月15日）繼續加開。而接下來第113097期，將是倒數最後一次開獎，提醒大家趕緊把握一次對中億元頭獎與百萬加碼獎的雙重機會。

🟡10/15完整中獎號碼

大樂透獎號：05、10、13、28、39、41，特別號為49。

大樂透中秋加碼百萬紅包完整獎號：點此查看

49樂合彩：05、10、13、28、39、41。

今彩539：02、19、27、33、35。

39樂合彩：02、19、27、33、35。

3星彩：417。

4星彩：7822。

詳細派彩公告仍以台彩官網公佈為主。

▲公益彩券、台灣彩券、台灣運彩、刮刮樂、539、大樂透、威力彩、樂透配圖。（圖／記者林調遜攝）
▲大樂透第113097期，將是中秋加碼百萬紅包倒數最後一次開獎，提醒大家趕緊把握一次對中億元頭獎與百萬加碼獎的雙重機會。（圖／記者林調遜攝）
📍第113096期（10/15開獎）中秋加碼中獎獎號　兌獎期限2025/1/15

第8組：05、12、18、25、37、41

1注獨得100萬　台南市南區鹽埕里新興路「興旺彩券行」

資料來源：台灣彩券113年中秋加碼

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