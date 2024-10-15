我是廣告 請繼續往下閱讀

為了洞悉不同世代的理財痛點與退休準備需求，中國信託銀行與遠見連續9年合作進行「2024臺灣家庭理財暨世代退休大調查」，結果顯示，國人預期百歲退休金平均約1427萬元，近8成自認退休準備規劃不足，約二成的60世代認為退休金應達2500萬元才足夠，創下調查以來新高。此外，國人整體理財規劃比例持續攀升至87%，再創調查以來新高。根據調查，百歲人生的四大願望，有超過八成認為身體健康、五成認為環遊世界、二成認為養成愛好習慣及有伴一起住進養生村。此外，這次結果也發現「易、收、難、放」四大理財現象。包含「易動心」專款專用難落實，調查顯示，當市場出現前景看好的新投資項目時，有67%的人會放棄原來的「專款專用資金」或「緊急預備金」，將資金轉移投入新標的，以追求更好的報酬率。「收息夯」理財工具一窩蜂，在這次調查中，被動投資工具ETF(42.4%)，今年一舉超越儲蓄險，緊追在投資(66.9%)、儲蓄定存(62.9%)之後，躋身民眾前三大青睞投資工具之一。「難掌握」長期理財好結果，雖然國人投入理財比例高達87%，且過去三年投資獲利逾5%者超過五成，但依舊存在程度不一的理財困擾。「放不下」身後照護令人愁，除了退休金的準備外，多數人認為退休前後的理財挑戰在「沒有專款專用的退休金」(34.9%)、「擔心身故後無人照顧家庭幼小/生病家人」(34.8%)，也有16%的國人煩惱「財富不知該如何傳承」。中國信託銀行觀察，即使是被視為高收入、穩定收入的族群，如醫師、工程師或老師，也一樣會有不同的退休理財挑戰，像是科技新貴投資佔薪水比重多在3成以下(63%)，55%預期未來退休每月生活費在3萬元以下，還比整體平均值50.5%高。醫護族群雖然是對退休預期相對有信心的一群，但說起理財困擾，「沒有理財動力」(17%)、「容易被親友或網紅影響」(17%)也都遠高於整體平均。而收入穩定、退休穩定的教師們，近17%將一半的薪資投入理財規劃，看似積極的行為背後，投資虧損比例(13%)卻較整體7.6%還高。中國信託銀行指出，退休規劃建議透過DEAR Future四大理財步驟來檢視理財缺口，藉由指引(Direct )、發展(Evolve)，行動(Act)，重塑(Reframe)盤點應備、已備與不足之處，進而取得理想的理財成果。中國信託銀行分析，運用活留存財富金三角，能同時滿足不同階段必要、需要與想要理財目的。首先是掌握基本「活」的必要需求，如退休準備、醫療保障；第二層則是為家庭建構不畏風險的經濟條件，「留」出家庭責任、傳承規劃等需要；最後則透過適當的資金配置，「存」出想要的目標，像是子女教育金、家族旅遊基金等，實現高品質的豐富生活。