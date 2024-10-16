我是廣告 請繼續往下閱讀

101董座賈永婕上任後，今（16）日以台灣金融大樓股份有限公司董事長身份，首度赴立法院備詢。她於會前受訪談心情，表示首次接受備詢「不會緊張」。財政部長莊翠雲及金管會副主委陳彥良今日出席立法院財委會備詢及初審當沖降稅延長修法，8大公股董總也現身，賈永婕則以台灣金融大樓股份有限公司董事長身份展開立院備詢處女秀，她表示，面對立委出考題，會自然應對，不會緊張。賈永婕近日赴美國芝加哥參加馬拉松比賽，14日晚間宣布完賽，今日也在臉書分享表示，原本要向財委會請假，不過由於這是她第一次備詢，於是最終還是決定坐頭等艙回國，出席立院開會。文中也提到，她在上飛機前，接到101行銷團隊的報告數字，雙十節當日前往101的人數創下週年慶的最高峰，成長54%，且觀景台的參觀人數中，本地客也大幅成長2倍。賈永婕對於明年的期許，是希望能提早宣傳，讓更多觀光客來台灣玩，她會繼續努力。