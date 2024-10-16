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▲據傳汪建民女友Joan（左二）真實職業是醫院員工，每月薪水一半都拿來幫汪建民還債。（圖／汪建民抖音）

▲汪建民曾和女友說過等他病好、債務解決就要娶她回家，然而如今天人永隔。（圖／汪建民臉書）

資深藝人汪建民於本月7日因肺腺癌去世，享年56歲，13日舉行了告別式。生前他的女友Joan一直陪伴在他身旁，無怨無悔地照顧他，然而汪建民過世後，有網友發現Joan將抖音上的影片全數刪除，似乎是為了保持低調躲避債主。據傳Joan每個月薪水到帳後就要扣除一半幫汪建民還債，又因為擔任汪建民的保人，陸續有債主在追討，讓她承受身心壓力，甚至坦言：「曾經想跟汪建民一起走。」根據《鏡周刊》報導，Joan因為擔任汪建民的保人，陸續面臨債主的追討。她曾坦言在汪建民住院無法工作期間，內心承受著巨大的恐慌和壓力，甚至一度萌生與汪建民一起離開的念頭。承受了不為人知的壓力，多年來身心俱疲。外界原本以為Joan是一位能幹且能處理債務的人，但實際上她只是汪建民拍戲時認識的醫院員工，並沒有多強大的背景。儘管如此，她多年來的積蓄幾乎都拿來幫助汪建民，甚至每月薪水一進帳，就要扣去一半幫他還債。Joan比汪建民小3歲，兩人交往8年來感情深厚，她視汪建民為靈魂伴侶，稱讚他很感性又有禮貌。汪建民曾經說過：「等我病好、債務解決後，我們去登記好嗎？」讓她感動之餘但也充滿了無奈，因為內心清楚這是一個難以實現的承諾。