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▲新團體ablume將帶來全新的音樂風格。（圖／albume X）

前韓國女團FIFTY FIFTY的三名成員Saena、Sio和Aran正式宣布組成全新三人團體「ablume」，透過新經紀公司MASSIVE E＆C在今（15）日正式對外發布消息。團體名稱「ablume」靈感來自德語單詞「blume」（意指「花」），象徵成員們如花朵般的成長和綻放，標誌著她們在音樂事業將在全球延燒引發話題 。在經紀公司MASSIVE E＆C的支持下，ablume設立了Instagram、X（Twitter）、YouTube等官方社群帳號，將這些平台作為粉絲互動的核心窗口，未來會陸續推出概念照、幕後花絮和各種表演內容。公司強調，ablume的目標不僅限於韓國市場，還將與全球粉絲接軌，以實現國際化的粉絲群體，進一步拓展他們的全球影響力。FIFTY FIFTY於2022年以4人團體出道，2023年憑藉主打單曲〈Cupid〉成為K-pop史上最快進入美國告示牌排行榜的團體。2024年FIFTY FIFTY重組為5人團體，由原成員KEENA及4名新成員CHANELLE MOON、YEWON、HANA、ATHENA組成。而出走的Saena、Sio和Aran則加入MASSIVE E＆C，這次以新團體身份重返舞台，3人過去曾因〈Cupid〉而在全球獲得廣泛支持，此次組成新團體ablume，粉絲也相當期待她們能延續之前的成功並帶來全新的音樂風格 。MASSIVE E＆C的聲明表示，ablume三位成員將會以更為多元的音樂與表演風格面向國內外粉絲。未來，她們將藉由新平台與粉絲互動，共同成長並拓展音樂版圖。隨著ablume的誕生，粉絲對她們的下一步充滿期待，期望看到她們如何融合各自的魅力，創造出屬於ablume的新故事。