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台北101首度在國慶日施放煙火，卻被網友批評時間太短又不精彩。台北金融大樓公司董事長賈永婕今（16）日首度到立法院財委會備詢，立委也問到國慶煙火問題，賈永婕表示，她聽到的是很多人非常喜歡這次國慶煙火，網路發言不見得每個人都願意對發言負責，「很多人可能是水軍、網軍別有意圖，我們是做很正向的事情」，她也給自己團隊表現打了95分。不過，由於這次101國慶煙火沒企業贊助，今日公股行庫董總也都在場，立委要賈永婕直接講希望誰贊助，她則說「所有的人都可贊助」，明年就會開放企業贊助。今日可說是賈永婕接任101董座後的立法院備詢處女秀。她在會前受訪時也自曝，本來在美國芝加哥參加馬拉松怕會趕不回來，但在老公支持下，特地坐頭等艙飛奔返台，早上6點才落地，就馬上趕來立法院。對於第一次接受立委質詢會不會緊張，她坦言，自己從來沒來過立法院財委會，但其實不會緊張，對於立委可能會出的考題都會自然應對。隨後，國民黨立委賴士葆質詢台北101國慶煙火被嫌太短不夠精彩，賈永婕表示，基本上她聽到喜歡101國慶煙火的人非常多，委員可能看到的網路上少部分發言，其實，網路發言不見得每個人願意對發言負責，有很多人可能是水軍、網軍別有意圖，她在網路也有提出說明，我們做的是很正向的情，也希望大家可以支持。賴士葆則要賈永婕為台北101國慶煙火表現打分數，她說，「不是我自己，是給我的團隊打95分」，不過，此話一出卻引來現場一片笑聲，賈永婕還說「為何要笑」。民進黨立委郭國文則替賈永婕緩頰，聽說今年101國慶煙火沒有企業贊助，現場有很多公股行庫董總到場，希望誰贊助直接講出來，賈永婕則回應「所有的人都可贊助，明年就會開放企業贊助」。郭國文進一步表示，這麼多「金主」在這裡，他可以幫忙開協調會，明年這事他來處理。賈永婕則提到，10月10日這天101進館人數成長59%，觀景台人數更成長2倍，郭國文則表示，「我沒說不好，只是太好希望更好」，就像95分，希望可以進一步達到100分。賴士葆也追問今年台北101跨年煙火規畫，賈永婕則跟大家預告會非常精彩，已看過模擬圖示及3D影片，非常精彩有所突破，但立委希望賈永婕更具體說明，這是幫忙推銷的機會，她回應「只要突破以往，就是很精彩的亮點」，例如往年沒有那麼多雷射秀，今年會加入雷射秀，煙火有不同方向及不同色彩，跨年煙火與國慶煙火都是5分鐘，差別在跨年煙火部分有4分鐘，國慶煙火只有1分，剩下4分鐘是光雕秀。