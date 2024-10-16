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新竹市議會時代力量黨團今（16）日召開記者會，踢爆新竹市政府明年度編列4次出國考察、2次出國訪問，平均每3個月出國一次，總編列預算相比去年更增加78%、高達580萬。其中新加坡的一個參訪點更早在今年7月底就結束營運，「難道是要去參觀廢墟？」時代力量新竹市議員林彥甫指出，經他詳閱竹市府預算書，發覺新加坡考察經費有浮報問題，不但從2021-2023年度編列的138萬，增加到今年度的173萬，明年度更編列高達200萬，「短短3年費用卻增加45%，甚至行程還從5天縮短成4天，等於人均每日費用增加到2.5萬，漲幅高達67%」，質疑市府根本就是浮濫編預算。此外，林彥甫還發現，市府預計明年要參訪的新加坡新生水廠及遊客中心（NEWater Visitor Centre）早已在今年7月底結束營運，「難道是要去參觀廢墟，促進市政停擺？」根本把考察當兒戲，浪費公帑。議員蔡惠婷認為，竹市府並未用心安排出國考察規劃，明年度共編列4次出國考察、2次出國訪問，地點有澳洲布里斯本、日本九州、新加坡與日本東京，次數相當頻繁，卻完全未在預算書解釋選擇考察這幾個地點的用意以及與新竹市的關聯性。議員廖子齊指出，邱臣遠從今年2月就任副市長以來，就以私人行程及公務考察名義頻繁出國，甚至擔任代理市長不到1個月就請假出國，引發市民對市府誠信與效率的擔憂。廖子齊指出，出國考察的目的應包括學習先進經驗及改善市政運作，但目前邱代理市長的考察比例明顯失衡，令人質疑其能否有效解決新竹市所面臨的各種問題。她強調，市長應專注於市政事務，真正理解市民的需求。