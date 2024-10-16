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▲《黑白大廚：料理階級大戰》播出之後在全球先起熱潮，製作團隊日前宣布將製作第二季。（圖／Netflix）

▲曾國城主持廚藝節目《型男大主廚》已經有18年的時間，被公認如果台灣要拍《黑白大廚》，是主持的不二人選。（圖／型男大主廚臉書）

▲《靈能的挑戰》最近掀起熱潮，其節目的原型就是俄羅斯的《通靈之戰》，開播至今熱潮越來越高，話題度持續上升。（圖/YT@Joeman）

《黑白大廚：料理階級大戰》日前已經播畢，話題仍然不間斷，製作團隊也打鐵趁熱，在日前正式宣佈將推出第二季，預計在2025年下半年開播。然而就有網友最近搞笑討論，《黑白大廚》其實台灣也可以拍，甚至預料許多節目上的內容跟細節，笑翻不少人，而節目的主持人則一致認同由主持18年《型男大主廚》廚藝節目的曾國城擔任，在社群引起廣大迴響。近日有許多網友在「Threads」貼文指出貼文曝光後，許多網友紛紛回應、「台灣版的一定很道地，可能不會像韓國那樣高質感，但一定不會難看的，希望有人可以出資製作哈哈哈哈。」那麼如果《黑白大廚》哪天真的被翻拍成台灣版本，會有什麼樣的場面出現？有網友也列出好幾點節目內容以及細節預言由於台灣綜藝節目大多型態都很一致，在經費上也與國外的電視台相對有落差，如果台灣真的有開拍《黑白大廚》系列影集，一定非常具有台灣味。而說到致敬國外的節目現在最火紅的案例，，是一檔找來30名不同領域的算命老師共同競賽的「算命實境節目」，，如果你對這類型題材有興趣的話，《靈能的挑戰》每週三、五晚上6點在Joeman的YouTube頻道可以看到；東森超視33頻道則在10月11日起每週五播出，都可以準時收看並且給節目方意見哦！