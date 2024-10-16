《黑白大廚：料理階級大戰》日前已經播畢，話題仍然不間斷，製作團隊也打鐵趁熱，在日前正式宣佈將推出第二季，預計在2025年下半年開播。然而就有網友最近搞笑討論，《黑白大廚》其實台灣也可以拍，甚至預料許多節目上的內容跟細節，笑翻不少人，而節目的主持人則一致認同由主持18年《型男大主廚》廚藝節目的曾國城擔任，在社群引起廣大迴響。

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近日有許多網友在「Threads」貼文指出「看完《黑白大廚》！好想跪求一個台灣版的啊....一定會非常好看」、「好想看《黑白大廚》台灣版，主持人找曾國城沒問題吧，台灣也有很多米其林廚師可以當評審」。

▲白種元在《黑白大廚：料理階級大戰》矇眼吃美食，引起討論。（圖／Netflix）
▲《黑白大廚：料理階級大戰》播出之後在全球先起熱潮，製作團隊日前宣布將製作第二季。（圖／Netflix）
貼文曝光後，許多網友紛紛回應「真的耶！台灣超適合拍《黑白大廚》的」、「通靈之戰都有《靈能的挑戰》致敬的節目了，感覺《黑白大廚》台灣版也可以來一下」、「台灣版的一定很道地，可能不會像韓國那樣高質感，但一定不會難看的，希望有人可以出資製作哈哈哈哈。」

《黑白大廚》變台灣版是什麼模樣？主持人公認是曾國城

那麼如果《黑白大廚》哪天真的被翻拍成台灣版本，會有什麼樣的場面出現？有網友也列出好幾點節目內容以及細節預言「應該是80個路邊攤老闆+20個高檔餐廳主廚」、「沒有20台冰箱，只有抽食材卡片」、「一百個評分者環節會用貼貼紙的方式」、「開餐廳成本太高了，改賣餐盒看誰賣得多」、「淘汰的人會被噴乾冰」、「評語會有一堆入口即化、外酥內軟、爆漿了等用詞」、「會有一大堆女神男神的稱號」。

▲曾國城（左2）錄《型男大主廚》爆插隊買美食，民眾怒PO網公審，製作單位現身貼文下致歉。（圖／型男大主廚臉書）
▲曾國城主持廚藝節目《型男大主廚》已經有18年的時間，被公認如果台灣要拍《黑白大廚》，是主持的不二人選。（圖／型男大主廚臉書）
由於台灣綜藝節目大多型態都很一致，在經費上也與國外的電視台相對有落差，如果台灣真的有開拍《黑白大廚》系列影集，一定非常具有台灣味。至於在主持人方面，許多人都認為由主持18年《型男大主廚》廚藝節目的曾國城擔任最為適合，光用想的就已經有不少畫面，非常逗趣，未來是否真的有人出資拍攝台灣版《黑白大廚》，就只能靜靜的等待囉！

致敬國外節目不是不可能！《靈能的挑戰》熱播當中

而說到致敬國外的節目現在最火紅的案例，就是主持人是知名YouTuber「Joeman」與東森超視共同製作的《靈能的挑戰》，目前熱播到第8集，是一檔找來30名不同領域的算命老師共同競賽的「算命實境節目」，該檔節目就是致敬俄羅斯TNT電視頻道從2007年播出的《通靈之戰》。

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▲《靈能的挑戰》最近掀起熱潮，其節目的原型就是俄羅斯的《通靈之戰》，開播至今熱潮越來越高，話題度持續上升。（圖/YT@Joeman）
俄羅斯該檔《通靈之戰》的節目至今已經播出22季，最高紀錄曾創下收視率33.4%的驚人成績，台灣這回也挑戰相關類型的節目《靈能的挑戰》，播出至今話題度不斷，如果你對這類型題材有興趣的話，《靈能的挑戰》每週三、五晚上6點在Joeman的YouTube頻道可以看到；東森超視33頻道則在10月11日起每週五播出，都可以準時收看並且給節目方意見哦！


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