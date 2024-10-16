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即將在明年4月3日首登台灣開唱的韓國人氣男團 BOYNEXTDOOR，近日爆出爭議，這群鄰家男孩疑似因為「拋棄」三星 Galaxy、迅速轉用 Apple 產品，而遭到韓國網友和粉絲們的猛烈抨擊。有粉絲留言：「這樣好像在說『終於解脫了！』」指責他們不顧品牌合作的禮節。該團製作人 ZICOZICO 一直強調團隊的親和力，不過，這次的品牌切換事件也讓某些粉絲感到被傷害，認為他們這樣的行為實在「不太親和」 。韓國娛樂公司HYBE 旗下 KOZ娛樂在 2023 年 5 月推出的新男團 BOYNEXTDOOR，由知名歌手兼製作人 ZICO 操刀，組合本身以鄰家男孩形象迅速圈粉，不過人紅是非多，近日他們也傳出負面新聞。不光是換品牌速度惹火粉絲，BOYNEXTDOOR連團名也曾掀起爭議，ZICO 曾透露團名目的是打造一種鄰家男孩的親切形象。但是有些網友指出，「boy next door」在網路迷因中其實帶有一些暗示性含義，特別是在一些成人網站的使用上，讓一些人對此命名感到不適。ZICO 對此並未多加解釋，只表示對團隊未來充滿信心。BOYNEXTDOOR 的爭議不只在品牌代言和團名，他們在愛寶樂園拍攝時，曾被指控違規帶飲品入場，引起「耍特權」的質疑，隨後還在機場發生了保全推倒粉絲的事件，令輿論一度沸騰。網友們對此表示不滿，認為這種行為並非他們「鄰家男孩」的形象所應該展現的態度。而面對輿論壓力，KOZ 娛樂不得不公開致歉，並承諾將強化管理，以確保不再發生類似事件 。儘管爭議不斷，BOYNEXTDOOR 仍在積極籌備各類音樂計劃，以開拓國際市場。KOZ 娛樂表示，團隊將以多元化的活動和新音樂來吸引全球粉絲。團隊希望通過這些創新計劃重新塑造形象，讓更多人了解他們的音樂才華。期待他們能在國際舞台上展現出更多不同面貌，或許這樣才能讓粉絲真正重新感受到他們的「親和力」 。