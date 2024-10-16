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中國國台辦昨日發出最新一波「台獨頑固分子」懲戒名單，新增聯電創辦人曹興誠與民進黨立委沈伯洋，對此前立委邱毅今（16）日表示，過去曹興誠是堅定統派，曾公開主張「統一公投」來對抗民進黨「台獨公投」，卻在蔡英文執政後政治立場大轉變，如今也將金錢投入在台灣增強戰力、金援黑熊學院與投資《零日攻擊》，被列為台獨頑固分子可謂實至名歸，至於其大力支持的沈伯洋「就像個小丑」。邱毅表示，曹興誠早年與台積電張忠謀並稱台灣的晶圓雙雄，那時他在產業界的聲名甚至超越張忠謀，在半導體產業的威望被商業周刊比擬為三國的曹操。後來到大陸蘇州去投資芯片廠，結果被台灣重罰，這便是有名的「和艦事件」。邱毅回憶，當時自己擔任立委又是黨團總召，曹興誠透過法務部前部長廖正豪找他幫忙，自己也替他出了不少力。除在立法院質詢外，還揭發陳水扁曾向曹興誠索賄的事實，而自己在上海的名律師朋友也出面替他處理和艦事件。邱毅表示，當時曹興誠是堅定的統派，還公開主張在台灣進行「統一公投」，以對抗民進黨「台獨公投」。可是在蔡英文執政後，曹興誠政治立場大轉變，由堅定統派變成強硬獨派。邱毅說，曹興誠挺台獨並說說而已，還投了大錢，也因此成為台獨的大金主，主要有3個方向，包括投在台灣的防務部門，增強台軍戰力；金援黑熊學院，並建立黑熊部隊，號稱台灣對抗大陸的首支民兵部隊；第三則是金援政府拍攝《零日攻擊》，成為宣傳台獨為主題的第一部電影。邱毅說，曹興誠在賴清德上任後表現的更加積極，現在更是賴清德主持的「防衛靱性委員會」委員，並頻頻出席台獨各項活動。日前在基隆罷免市長謝國梁活動也應邀出席，且登台演講大放厥辭。邱毅表示，曹興誠被列為台獨頑固分子可說實至名歸，至於其大力支持的沈伯洋就像個小丑，稱沈原來只是個三流的補教老師，後來去美國念了博士，突然搖身一變成為對大陸認知作戰的專家，還很受美國AIT和蔡英文重視。邱毅說，曹興誠花大錢捧沈伯洋成為黑熊學院長、黑熊部隊召集人，賴清德更把他提到民進黨不分區立委第二名，成為政治新貴。而這次被列為台獨頑固分子，但他的表現很孬竟大呼寃枉，說自己只是榮譽院長，沒有負責實際工作，讓許多台獨人士看了搖頭嘆息。最後邱毅說，但賴清德仍對沈伯洋寵信有加，有一傳言指他是美國CIA派駐台灣的代表，所以後台很硬，無人可比。