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▲陳筱蕾曬出生活照，更透露自己正積極與病魔對抗中。（圖／陳筱蕾臉書）

▲陳筱蕾發出最新腦部斷層照，並表示自己許腦瘤共存的很好。（圖／陳筱蕾臉書）

39歲女星陳筱蕾自2018年發現罹患腦瘤後淡出演藝圈休養，2020年她腦癌曾再度復發，昨（15）日她在臉書曬出張腦部斷層照，並透露自己與腦瘤相處得很好，腫瘤已從2.8公分縮小到2.6公分，陳筱蕾更信心喊話：「希望我們都在往好的路上」。外型亮麗的陳筱蕾是模特兒出身，她曾和吳姍儒共同主持娛樂節目《Yahoo娛樂爆》，不料竟在2018年發現腦瘤，她曾公開過發現腦瘤的原因，是在一次出外景需要奔跑時，突然發現平衡感下降、身體難以控制方向，才意識到不對勁趕緊就醫，經醫師檢查後發現罹患腦瘤，為此她動刀開腦治療，卻產生顏面神經功能失調等後遺症。2020年她腦瘤再度復發，雖然接受放射治療，但腦水腫、易跌倒等後遺症也隨之而來，目前仍積極與病魔對抗。陳筱蕾在臉書發佈生活照，當中還有一張腦部斷層掃描，透露今年腫瘤從2.8公分縮小到2.6公分，腦水腫的部分也全消失，更表示自己與它（腦瘤）處的好好的。然而，面對病友詢問陳筱蕾當時狀況和心情，她則回覆：「每個人狀況都會有些許不同，可以多聽聽不同意見，多找幾位醫師評估，再選擇自己想要的方式治療。」更期許大家在往好的路上前進。