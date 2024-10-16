中國人民解放軍東部戰區14日凌晨組織戰區陸軍、海軍、空軍、火箭軍等，進行圍台「聯合利劍–2024B」演習，並在同一天晚間18時宣布演習「圓滿完成」。有專家分析指出，這次中國軍演的目的是為了要在「避免率先採取行動」，同時試圖引誘台灣方面做出魯莽行動，以此作為進行軍事報復的藉口。
根據美國軍事網站Breaking Defense報導，中國解放軍東部戰區14日凌晨展開「聯合利劍-2024B」圍台演習，這是中國在台灣防空識別區（ADZ）進行有史以來最大規模的行動，且是在沒有事先通知的情況下，進行圍台演習。
而此次行動發生在10月14日至15日，距離台灣10月10日國慶日僅相差不到幾天，當時總統賴清德發表談話引發中國公開反對。對此，德國馬歇爾基金會印太計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）表示，這不需懷疑，「由於解放軍幾乎每天都在台灣的防空識別區內行動，他們可能派出更多的軍機和軍艦，來確保賴清德能接收到北京強烈反對他們認為是挑釁的台獨言論訊息。」
相較先前的軍演，中國包圍區域越逼越近，且越來越接近所謂的24海浬鄰接區，新加坡南洋理工大學國防與戰略研究所（Institute of Defense and Strategic Studies）分析師許瑞麟（Collin Koh）指出，不應將此次演習是為解放軍故作姿態。
許瑞麟指出，這次中國解放軍在海空部署如此大規模的部隊，顯示了解放軍與中國海警協同作戰的能力，表明已經到達了理論上可以動員資源並組織對台灣進行空中和海上封鎖的地步。他進一步表示，這樣持續壓力和大規模演習「正在模糊姿態與真實行動的界線」，增加了誤判的可能性，「中國正小心翼翼地避免首先採取行動，同時試圖引誘台灣做出魯莽舉動，以此作為進行軍事報復的藉口。
不過葛來儀表示，此次行動並非即將侵台的前兆，她不認為中國對台灣的軍事意圖發生了改變，並指出，在中國經濟停滯不前的情況下，「現在不是中國對台灣採取武力行動的有利時機」。
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而此次行動發生在10月14日至15日，距離台灣10月10日國慶日僅相差不到幾天，當時總統賴清德發表談話引發中國公開反對。對此，德國馬歇爾基金會印太計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）表示，這不需懷疑，「由於解放軍幾乎每天都在台灣的防空識別區內行動，他們可能派出更多的軍機和軍艦，來確保賴清德能接收到北京強烈反對他們認為是挑釁的台獨言論訊息。」
相較先前的軍演，中國包圍區域越逼越近，且越來越接近所謂的24海浬鄰接區，新加坡南洋理工大學國防與戰略研究所（Institute of Defense and Strategic Studies）分析師許瑞麟（Collin Koh）指出，不應將此次演習是為解放軍故作姿態。
許瑞麟指出，這次中國解放軍在海空部署如此大規模的部隊，顯示了解放軍與中國海警協同作戰的能力，表明已經到達了理論上可以動員資源並組織對台灣進行空中和海上封鎖的地步。他進一步表示，這樣持續壓力和大規模演習「正在模糊姿態與真實行動的界線」，增加了誤判的可能性，「中國正小心翼翼地避免首先採取行動，同時試圖引誘台灣做出魯莽舉動，以此作為進行軍事報復的藉口。
不過葛來儀表示，此次行動並非即將侵台的前兆，她不認為中國對台灣的軍事意圖發生了改變，並指出，在中國經濟停滯不前的情況下，「現在不是中國對台灣採取武力行動的有利時機」。
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