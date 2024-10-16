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美國職棒大聯盟（MLB）季後賽國聯冠軍戰G3將於17日移師紐約進行，洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平一舉一動都是媒體、球迷關注的焦點，究竟大谷在國聯冠軍賽將成為英雄，帶領道奇殺進世界大賽，還是大谷將淪為戰犯，都待時間來驗證。值得一提的事，美媒也火力全開，在賽前記者會的15個問題中，有7個問題直指大谷表現，讓總教練Dave Roberts在記者會上面臨嚴峻拷問。大谷翔平在季後賽的7場比賽，打擊率僅.222，雖然在得點圈有5打數4安打，但在無人上壘時，19打數無安打，並且已經6場比賽未能擊出全壘打，引發美媒的高度關注。美媒在11分鐘的賽前記者會中，將「打擊低迷」作為主要討論焦點，連續拋出多個與大谷相關的尖銳問題，提問包括：「如果調動棒次問題會解決嗎？」、「揮擊過多壞球是不是陷入低潮的原因？」針對美媒尖銳問題，大谷翔平冷靜回應：「決定棒次順序並不是我的工作，到了該做決定的時候，我會靈活應對。」大谷強調：「對於本壘板紀律問題，我認為自己沒有太大的落差。」大谷記者會結束後，總教練Dave Roberts隨即接受美媒拷問，在15個提問中，有7個問題與大谷表現相關，記者提問：「大谷在壘上無人時打不出好球，是否該考慮調整棒物順序？」，對此教頭Roberts表示，「將大谷調到3棒或4棒是不可能的。」目前系列賽戰成1比1平，接下來將在紐約進行的3連戰中，無論是首次參加季後賽、還是寒冷的天氣，以及3小時的時差，都不應成為道奇隊的藉口。為了爭奪世界大賽的門票，球迷們期待大谷能夠好好表現，帶領道奇隊挺進世界大賽。