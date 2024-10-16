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▲「Ochre」空間極富質感，搭上瑪黑家居本身的優雅與美感，讓消費者舒適又自在品嚐到美味。（圖／Ochre提供）

▲本季首度推出燉飯料理，圖為「煙燻番茄章魚燉飯」。（圖／Ochre Grill & Bar提供）

▲招牌菜「煙燻小牛胸腺」此次改成酥炸版本，融合了台灣鹹酥雞的概念成為「酥炸小牛胸腺」。（圖／Ochre Grill & Bar提供）

▲「百花蜜戚風蛋糕」風味清新宜人。（圖／Ochre Grill & Bar提供）

▲本季亦打造全新酒單，開發出「草本味、木質調、花香、果實味」等四種系列的調酒。（圖／Ochre Grill & Bar提供）

標榜直火烹調主題餐酒館「 Ochre Grill & Bar 」自今年3月開幕以來，一直是大巨蛋商圈熱門餐酒館，更於9月甫榮獲美食評選活動「500 輯」中了2盤殊榮，堪稱「叫好也叫座」的新餐廳，此次正式推出2024年秋冬新菜單，同樣由專注於「火」、愛好探索各種食材元素的 Kevin Kao（高榮謙）擔任主廚，將章魚、秋蟹等秋冬時令食材，再注入日式靈感，巧妙穿插客家特色與技法，重啟中西味蕾的對話。而佐餐酒款，則以「草、木、花、果」主題，打造循序漸進的「體驗式」品酒，共推出10款全新酒款。隱匿於⼤巨蛋商圈⼀隅，Ochre Grill & Bar於今年3⽉正式開幕，自瑪黑家居延伸，創辦人Ting希望能透過瑪黑餐酒計畫，將歐洲餐酒概念傳遞至台灣，以酒佐餐，輕鬆自在的享受每日料理，Ting說：「我們認為好吃的料理，除了fine dining以外，可以有更多舒服的選擇，所以Ochre以直火搭配煙燻、熟成手法，讓餐點風味更有層次，如同巴黎餐酒的時髦空間氛圍，搭配調酒與各式選酒，讓每天用餐變成更值得期待的事。」本季用上多種當季海鮮，像是首度推出的燉飯料理中，就有「煙燻番茄章魚燉飯」，以章魚作為主調，加入蔬菜、香料、白酒燉煮出鮮香，搭配浸潤過煙燻番茄醬汁的米粒，吃起來圓潤醇厚，鮮甜迷人。秋蟹季節到來，特別推薦前菜「秋蟹海膽蒸蛋」，使用白蘿蔔濃湯加上蟹肉、鱒魚卵以及軟嫩菠菜，增添滑順口感，入口的溫潤綿密特別適合作為暖心的開場。還有「炭烤牛舌釜飯」，極具日式風格的料理源自於 Kevin 赴日旅遊時無意間獲得靈感，以直火炭烤Q彈牛舌鋪上粒粒分明的烤飯，口口都吃得到炭香氣味，搭配濃郁的牛肝菌蕈菇湯，除了適合秋冬暖胃，亦可作為鍋巴湯飯的亞洲吃法。另一道前菜「絲綢乳酪野菜溫沙拉」則以熱炒野菜為概念，將煙燻大腹混合絲綢乳酪與溫泉蛋，口感柔和溫暖。值得一提的是，招牌菜「煙燻小牛胸腺」此次改成酥炸版本「酥炸小牛胸腺」，彷彿台式鹽酥雞般經酥炸後以養生牛蒡泥襯底，調配出奶油榛果的香味，烘托出木質調般的沉穩，一旁的酥炸羽衣甘藍就好似九層塔的存在，很具食趣。主菜中的「熟成胭脂鴨胸」、「熟成巧克力豬肩肉」，則汲取自 Kevin 的生長背景，分別將客家金桔醬以及白蘭地梅乾菜醬汁納入料理當中。特色自製醬汁，調和酸甜不膩的平衡口感，完美保留肉體的原味多汁，碰撞出獨一無二的歐陸VS客家料理。甜點部分，則有「百花蜜戚風蛋糕」以及「洋梨香草米布丁」，同樣圍繞著炭火運用概念，其中「百花蜜戚風蛋糕」以煙燻過的龍眼乾及脆口米香，結合滑順蜂蜜慕斯，香甜卻又清新宜人。本季調酒師Kyle亦打造了全新酒單，此次開發出草本味、木質調、花香、果實味等四種系列的調酒，其中以草系列調酒來說，有「青蔓 Vine」，以日本燒酎搭配較少見的無花果葉，回到最根本的日本蒸餾酒，融合香瓜、斑蘭葉的清香，層次豐富清爽。喜歡花果香氣的老饕適合以花、果兩大系列佐主食，其中「蔓香 Flora」除了帶有西瓜、茉莉的清甜爽口，甚至能啜飲到一絲來自昆布的鹹鹹海味。此次共推出10款全新酒款，各款都分別適合搭配前菜、主食、主菜等，建議可多向服務人員詢問。