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▲The・洋食屋Kichi Kichi紅帽主廚幸村元吉，來台親自展演神級蛋包飯。（圖／記者蕭涵云攝）

▲一刀劃開Kichi Kichi蛋包，柔嫩流心有如熔岩般滑落，是幸村元吉的絕技。（圖／記者蕭涵云攝）

▲歐姆蛋包雞肉釜飯最後淋上醬汁，再撒上少許洋蔥香菜葉，看起來相當誘人。（圖／記者蕭涵云攝）

▲幸村元吉愉悅熱情的料理方式，感染現場一片歡樂。（圖／記者蕭涵云攝）

▲粉絲眾多的幸村元吉，不忘拿起手機紀錄，70歲的他還很會玩社群。（圖／記者蕭涵云攝）

▲入味又濕潤的炊飯、混合柔軟蛋包，讓人忍不住一口接一口。（圖／記者蕭涵云攝）

▲在The・洋食屋Kichi Kichi使用鐵鍋大火快炒的幸村元吉，為了讓喜愛蛋包飯的民眾都能在家動手做，設計出電子鍋適用的「Kichi Kichi招牌蛋包釜飯」料理食譜。（圖／記者蕭涵云攝）

▲幸村元吉分享炊煮「好吃米飯」3:3:3秘訣；招牌蛋包雞肉釜飯則是5分鐘飯炊煮完再保溫悶煮8分鐘。（圖／記者蕭涵云攝）

▲幸村元吉驚喜現場帶動唱、拉著虎牌總經理吉川信示跳舞，氣氛嗨炸。（圖／記者蕭涵云攝）

▲Kichi Kichi招牌蛋包釜飯 （四人份）料理食譜。（圖／日本虎牌TIGER提供）

▲主廚幸村元吉除了大方分享飯與蛋包料理重點，還透露特別番茄醬做法。（圖／日本虎牌TIGER提供）

京都「蛋包飯之神」The・洋食屋Kichi Kichi紅帽主廚幸村元吉，受日本虎牌TIGER邀請來台灣親民炫技，高齡70歲的他活力十足，近距離歡樂跳舞大秀華麗蛋包料理表演，還帶動唱自己填詞譜曲的蛋包飯之歌有夠嗨！更大方分享神級歐姆蛋包飯私房食譜，現場以「高火力IH電子鍋JPW-G系列」示範「3步驟做法簡單」零失敗，民眾在家就能輕鬆DIY「Kichi Kichi招牌蛋包釜飯」，秘訣幫大家一次整理。蛋包飯最早在明治時代（西元1868年～1912年）的日本洋食屋誕生，至今仍是日本人深愛的國民料理。創立46年的京都The・洋食屋Kichi Kichi Omurice，紅帽主廚幸村元吉在日本被譽為京都「蛋包飯之神」，念著讓料理變好吃的咒語、雙手有如跳舞般華麗製作蛋包，像極一場歡樂表演秀，饕客都感染到下廚的快樂。熱愛蛋包飯的幸村元吉，除了打造特製蛋包飯的烹飪工具，甚至為蛋包飯填詞譜曲、設計動感的帶動唱，拍攝的蛋包飯料理影片、蛋包飯MV，上傳到社群還創下高達700萬以上的瀏覽數字，風靡全世界。The・洋食屋Kichi Kichi蛋包飯最經典之處，便在一刀劃開蛋包時，柔嫩流心的金黃蛋液有如熔岩般、流洩覆蓋在飯上，彷彿為盤中的米飯蓋上軟嫩棉被，讓人一秒流口水。店內只有不到15個座位的餐廳席次，難怪每回線上訂位一開賣就秒殺。每年電子鍋銷量可堆疊出近26座台北101大樓高度的日本虎牌TIGER，今年10月發表全新高火力IH電子鍋JPW-G系列，具有遠赤3層「土鍋塗層」、搭配16種炊煮調理選單豐富功能，一台包辦煲湯、糙米、粥、什錦飯到做蛋糕。特別邀請京都蛋包飯之神「The・洋食屋Kichi Kichi」紅帽主廚幸村元吉，在台灣展開一系列「日本神級蛋包飯快閃廚房」料理秀及北中南巡迴「廚藝教室」活動，不用飛京都也能享受預約困難的排隊美食，20場包含限定展演共500位名額，72小時內火速售罄，造成轟動。The・洋食屋Kichi Kichi紅帽主廚幸村元吉現場分享，在店內總是使用鐵鍋大火快炒的他，「一開始收到邀約有點遲疑，第一次嘗試用後發現使用三層塗料設計的電子鍋，也可以均勻受熱煮出蛋包釜飯」，因此第一：輕柔地洗米3次，使用越光米，將米的外層雜質灰塵清洗掉，按照電子鍋內鍋刻度正確給水，並使用山泉水或軟水浸泡米粒至少半小時，再按下電子鍋煮米功能按鈕。第二：使用日本虎牌IH電子鍋JPW-G示範，遠赤3層「土鍋塗層」以「高火力IH技術」110~115度火力炊煮，讓熱能均勻分布到每粒米，激發米飯本身的香氣與甘甜。第三：，能夠使米飯更加濕潤彈牙，儀式感滿點、口感滿分。幸村元吉現場依序在TIGER電子鍋中放入米、雞肉、碎牛肉、洋蔥、番茄醬、棕醬、水、鹽、胡椒，便啟動「什錦飯功能」炊飯模式。後，再放入毛豆與鴻禧菇在，將鍋中食材攪拌均勻就完成了，一開蓋真的香味四溢。幸村元吉提醒，在加入少許沙拉油的接著將鍋子拿離明火，只見他口中唸著「very soft touch」，同時將蛋集中於平底鍋前端、輕敲數下鍋柄，使得歐姆蛋包逐漸翻轉成形。他特別提醒，製作蛋包時，熟練的人使用大火、初學者就從小火開始嘗試，強調「失敗了也沒關係，下次一定能成功。沒有什麼比開心享受在其中更重要」，認為烹飪帶著這樣的心情很重要。