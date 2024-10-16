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▲王新蓮是民歌歌手出身，近期跨界文字、繪畫、攝影、藝術，即將發行作品集《懸浮人生》並舉辦個展。（圖／翔子提供）

64歲民歌歌手王新蓮曾唱紅〈風中的早晨〉、〈往天涯的盡頭單飛〉等歌曲，也是跨界文字、攝影及繪畫藝術家。4年前自美返台定居，便在台東池上開始駐村藝術家生活。去年，藉由挖貝募資前往芬蘭駐村，在冰天雪地的環境中感受寧靜文化洗禮，交流各地藝術家，開拓視野也審視自我，並帶回畫風自然轉變的「意象」之作，讓她有了全新體驗。今年王新蓮匯集數十年人生軌跡的藝術創作，即將在10月28日發行第一套王新蓮《懸浮人生》作品集；也將在11月2日起舉辦在台首場《懸浮人生》個展，一步步完成邁向樂齡生活起點的「圓夢計畫」。《懸浮人生》作品集的發行，標誌著王新蓮在藝術創作上的一個重要里程碑，該作品集收藏了〈蓮蓮說〉散文集、池上及芬蘭駐村手札、和自己說說話2025桌曆，以及圈內好友陶曉清、張光斗、黃韻玲、丁曉雯寫給她的暖心贈語。她提到自己的創作一直跟生活緊密結合，年輕時做音樂可能會預設結果，現在心態完全不同，因為是自己累積幾十年人生經驗，起起伏伏自然堆疊而來，她形容這次的作品「就像把我這幾十年懸浮而過的人生擺出來一樣。」期望透過自己人生經驗的真誠分享，也「邀請」大家做一樣的事情，還透露明年即將邁向65歲樂齡新階段，在這個時間點上做這件事，覺得特別有意義。王新蓮表示，對外公布圓夢計畫，也是對自己生命的宣言，要用溫柔且堅定的力量，活出想要的生命樣貌。她計畫今年作品集和個展營收將用於明年繼續國際駐村的基金，持續做一些創作發表，她強調2024不是結束，而是藝術生命延伸滾動的開始。談起圓夢計畫初衷，王新蓮坦言，是在陪伴母親走完人生終點前，獨自在書房的感悟，「因為陪媽媽面對死亡這件事，讓我對『生』燃起了強烈的慾望，更要把生命活成自己要過的樣子。」她決定不受侷限的放大生命寬度，選擇將藝術和旅行結合，讓另一個「說英文的王新蓮」活出自己，因而開啟了芬蘭駐村之行。她特別感謝圓夢計畫實踐中，一起打拚、摸索的工作夥伴李珩（Mooz）、無酬勞提供協助的好友們，以及無條件支持的一群善緣人，「包括當初挖貝募資100多人的支持，到現在發表作品集、辦個展，也有『公益信託普萊德教育基金』相信我，獨家贊助；沒有這些力量根本不可能發生，所以我滿心謙卑、充滿感懷。」身兼民歌歌手與藝術家身分的王新蓮，近日忙於籌備作品集發表和個展，百忙中也受邀參加中華音樂人交流協會主辦的「民歌50演唱會」，她表示自己一路從民歌20、30、40、45到現在即將要50周年了，真的不可思議，「但50這個標的真的很不得了」，她覺得到了這個年紀還有幸跟大家一起唱歌，還有那麼多觀眾來聽，對歌者、音樂人和觀眾都有無可取代的意義。