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▲黛咪摩爾在《懼裂》中演技精彩，還以花甲之年大膽演出全裸的畫面。（圖／CATCHPLAY提供）

▲黛咪摩爾在《懼裂》裡演出年華老去的資深大牌女星，為了挽回青春美貌，竟嘗試了極驚人的療程，導致恐怖後果。（圖／CATCHPLAY提供）

▲張曼玉去年在最新廣告中，依然不失神采。（圖／摘自Olay HK YouTube）

▲李麗珍（右）年近花甲，又曾有過大尺度演出，也曾是金馬影后，被香港網友認為和適合當港版《懼裂》女主角。（圖／摘自IG)

曾經紅極一時的女星，多年之後在身材與容貌上的保養成績，格外引人注意。今年坎城影展，由昔日好萊塢天后黛咪摩爾主演的《懼裂》，就描述女星嘗試用極端的方法想回復年輕、美麗的外表，卻造成恐怖的結果，獲得如潮佳評，最後贏得最佳劇本獎，她的演出也被認為極有機會入圍明年奧斯卡影后。週末這部片就要在台上映，香港上週已經推出，網友開啟討論話題，若是片子拍港版誰適合擔任女主角，結果最多人按讚的是「玉女掌門人」周慧敏，也有人建議國際影后張曼玉，都與性感、美艷的黛咪味道大不同。黛咪摩爾在《懼裂》飾演的資深大牌女星，其實身材上已經保養得非常好，沒有贅肉，還能主持韻律舞的節目，可是臉蛋仍被電視台高層丹尼斯奎德嫌太老，想換更年輕的女星來接手。她在自信心喪失的低落情緒下，接受了特殊的療法，將一種「完美物質」打進自己體內，卻不是容貌回春，而是從身體裡分裂出一個年輕的美人，她算是「母體」，可是分身也只能活躍7天，接下來就得從母體身上抽出脊液注射補充養分休息7天，無奈年輕版的她，愛玩、愛享受被注目的感覺，過量抽取她的脊液，讓她外表變得越來越猙獰。當紅時以美艷著稱的黛咪，此次超級大犧牲，化上前所未見的老、醜妝，觀眾看了都害怕。如果以黛咪摩爾在《懼裂》裡的表現，來選擇適合的港版女主角，最多網友點讚周慧敏，就非常耐人尋味。她當紅時是娛樂圈的玉女掌門人，長髮飄飄、臉蛋精緻，而且演出的角色多半不太會破壞氣質優雅的形象，黛咪反而最走紅時，能夠露點扮演脫衣舞孃，也能練出一身肌肉又理光頭扮演女大兵，並不走「玉女」的路線。難道香港觀眾就想看看周慧敏變得醜到像老妖的面貌？也許大家只是認為「資深但保養得宜」的描述與周慧敏最是契合，沒有多仔細考慮片中她可能扮老扮醜，還要全裸入鏡，前者也許她不見得排斥，後者就真的不太有可能。也有網友建議曾獲坎城、柏林影后，而且是目前女演員獲得金馬獎數紀錄保持人的張曼玉，她的演技一定能夠勝任《懼裂》的女主角，不過大膽全裸似乎也從來不是她的演出風格。倒是張曼玉近年來幾度公開現身，網友都感嘆和全盛時期的顏值有明顯的變化，卻也有人認為她至少老得自然，而且不失影后氣派。黛咪摩爾在《懼裂》堪稱是從影以來演技表現的最巔峰，她本來就很敢為戲犧牲，這一次雖然是花甲之年，也還是有正面全裸的鏡頭。香港網友有人認為，這種尺度大概是曾經演出過三級片的女星才能勝任，剛好《懼裂》在香港也是列為三級電影，有人覺得是「波霸」葉子楣，也有人力挺「蜜桃」李麗珍。