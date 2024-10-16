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▲血肉果汁機經常將金屬樂結合其他文化創作。（圖／夥球擊提供）

即將在11月30日、12月1日於桃園樂天棒球場登場的火球祭 （FIREBALL Fest.），繼月初釋出重磅卡司，有日本天團Tokyo Ska Paradise Orchestra 、嘻哈金曲歌王蛋堡以及甫釋出最新專輯《美秀集團同名專輯》的美秀集團，引發樂迷轟動。16日釋出最後一波演出陣容，包括沖繩熱血龐克樂團MONGOL800、金屬樂團血肉果汁機、以及樂團旺福、大象體操等。其中MONGOL800在日本人氣很高，就連人氣女星新垣結衣都翻唱過他們的歌曲，這次已是他們第二次來台參加火球祭。火球祭最後一波釋出的卡司中，包含來自日本沖繩的熱血龐克樂團MONGOL800，他們的歌曲充滿濃烈的夏日風情，融合了龐克、搖滾和流行的元素，並以直白而深刻的歌詞打動了廣大樂迷。MONGOL800在2001年推出專輯《MESSAGE》，其中收錄了經典日劇《求婚大作戰》中的青春純愛插曲〈小小戀歌〉，在當時風靡日本國內，連續登上oricon排行榜超過260週、被許多日本歌手爭相翻唱，包含新垣結衣、倖田來未等，一舉讓MONGOL800成為日本第一個專輯銷量突破百萬的獨立樂團，更成為當年度日本專輯銷量的前三名。台灣樂團的部分，2024火球祭也邀請到台灣金屬樂團第一把交椅血肉果汁機，近年他們時常將金屬結合不同風格和元素，將樂團推向更新的高度，其中就包含與台語金曲歌王許富凱合作的〈伊的身邊已經有別人2023（feat. 血肉果汁機）〉以及與金曲新人ØZI合作的〈玉山〉。2022年血肉果汁機憑藉《GOLDEN 太子 BRO》榮獲金曲獎最佳樂團獎，更於今年擔任金曲獎開場嘉賓，直接將衝撞場景帶進典禮現場，因此也讓火球祭粉絲相當期待他們這次會帶來怎樣的演出。成軍已26年的旺福以充滿陽光和歡樂氣息的音樂風格深受樂迷喜愛，曲風融合了搖滾、流行、復古元素，編曲常帶有濃厚的懷舊風格。曾獲得金音獎最佳樂團獎肯定的他們，近年也跨足創作戲劇歌曲、並深受家庭粉絲歡迎，例如《俗女養成記》傳唱度十足的主題曲〈一人一半〉、〈莎喲娜拉Sayonara〉便是出自旺福之手，火球祭主辦之一的滅火器主唱楊大正就說，「我女兒也是旺福的歌迷，可見他們魅力多大！」除此之外，於2023年底展開十週年「世界」巡迴的大象體操也即將參戰火球祭，大象體操是以貝斯、鼓、吉他為主要編制的三件式數學搖滾樂團，將西方搖滾結合東方變拍思維，成為國際數字搖滾首屈一指的音樂人，曾經出演過許多海外知名音樂祭包含日本FUJI ROCK、韓國Pentaport Rock Festival、美國SXSW等。