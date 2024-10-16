央行為抑制資金過度集中於不動產市場，避免引發金融危機，日前出重手打房引發各界關注。信義房屋與地產秘密客Ting & Sam共同直播，回應第七波打房民眾最想瞭解的房市問題。信義房屋副總經理信泓浚在直播中表示，台灣出口、消費、投資皆呈現溫和成長，整體經濟未來走向相對樂觀之下，此舉打房旨在回歸房市交易正常化，健全房地產市場交易機制。因應政策變化，市場信心波動在所難免，呼籲消費者理性看待，目前僅是長期趨勢下的過渡階段。

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信泓浚指出，這次信用管制措施主要針對第二戶、第三戶房產，自住購屋基本不受影響，像是首購族、都市更新與危老重建、社會住宅，以及企業營運發展所需的廠辦等，都不在管制範圍內，明顯央行此舉是為健全房地產市場交易機制。針對全台擴大實施的信用管制措施，消費者要理性看待第二戶、第三戶房產購置規劃。他強調，房子主要是用來住的，應合理配置資產，第二戶、第三戶多屬投資性質，此時確實需要更加審慎。

▲信義房屋與地產秘密客針對第七波打房政策，舉辦第二場直播講座，主題為「首購、換屋族籌錢又愁錢？房貸問題看這裡！」，邀請信義房屋代書總所長張艾玲及不動產企研室專案經理曾敬德分享專業見解。（圖／信義房屋提供）
▲信義房屋與地產秘密客針對第七波打房政策，舉辦第二場直播講座，主題為「首購、換屋族籌錢又愁錢？房貸問題看這裡！」，邀請信義房屋代書總所長張艾玲及不動產企研室專案經理曾敬德分享專業見解。（圖／信義房屋提供）
對於市場擔憂信用緊縮可能引發台版次貸風暴，信泓浚認為可能性不高。他解釋，自2008年美國次貸風暴後，全球各國央行與金融監管機構已大幅提高不良授信標準，並對槓桿性循環設下更多限制，台灣早期曾發生雙卡風暴，但目前銀行對金融貸款、信用貸款與信用卡循環信用都有更嚴格的保護與限制措施。

豪宅貸款限制四成降至三成，信泓浚認為對金字塔頂端的客戶影響不大。他指出，這類消費群體的資金能量大，更重視產品物件的生活機能、價值能否彰顯身份，以及區域環境是否符合自己的生活習慣，因此降低貸款成數可能只會使價格談判空間變大，交易時間略為拉長，不至於打消購屋意願。

展望未來，信泓浚表示，任何市場都有景氣循環，房地產市場可能正面臨新的循環開始。他指出，現代人換屋週期已從過去10年縮短至5-8年，未來可能會進一步縮短。他奉勸消費者在多變的時代，重大消費決定前應洽詢專業人士意見，多做功課收集資訊，做出量力而為的決策。

目前許多消費者對購屋抱持強烈觀望態度，不斷探究入場時機為何，信泓浚認為，房地產作為民生基本需求，沒有所謂適不適合的時機，只有適不適合的個人條件，建議消費者回歸個人需求，選擇適合的產品，了解市場行情，並務必衡量自身承擔負債的能力，不建議過度消費或承擔高風險。
現今購屋族已改變過往「一生一世一屋」的觀念，終其一生多少面臨換屋之時。信泓浚指出，挑選物件時，可多留意交通是否方便、生活機能完善、週邊居住人口勿過度稠密或稀少，符合多數購屋自住者需求，有助未來換屋轉手。隨著永續意識抬頭，他也呼籲消費者勿過度裝修，例如室內隔間敲牆大改，除對下一任屋主墊高入手成本，也會造成地球環境負擔，期盼大家能找到與地球永續共存的方式，營造出家的感覺。

打房措施一波接一波，與其戰戰兢兢等待下一波政策來襲，信泓浚建議，購屋者不如提前規劃數套因應劇本，包括利率調整、政策變化等可能性、短中長期規劃等不同考量進行資產配置組合，有利於因應變化。他強調，購屋是每個人、每個家庭的大事，應保持穩健的財務規劃，避免過度槓桿，以應對市場可能的波動。

信義房屋與地產秘密客Ting & Sam本次直播探討限貸海嘯下的買賣房屋對策反響熱烈，來臨的2024年10月16日晚上8:00，信義房屋YouTube頻道將進行第二場直播講座，主題為「首購/換屋族籌錢又愁錢？房貸問題看這裡！」，並有專家上線即時解答民眾留言提問，歡迎一起共襄盛舉！

第一場直播「央行果斷出手  誰不受影響？」回放：https://lihi.cc/ZtXR7

第二場直播「首購/換屋族籌錢又愁錢？房貸問題看這裡！」連結：https://lihi.cc/l7jnG
 

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