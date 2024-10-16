央行為抑制資金過度集中於不動產市場，避免引發金融危機，日前出重手打房引發各界關注。信義房屋與地產秘密客Ting & Sam共同直播，回應第七波打房民眾最想瞭解的房市問題。信義房屋副總經理信泓浚在直播中表示，台灣出口、消費、投資皆呈現溫和成長，整體經濟未來走向相對樂觀之下，此舉打房旨在回歸房市交易正常化，健全房地產市場交易機制。因應政策變化，市場信心波動在所難免，呼籲消費者理性看待，目前僅是長期趨勢下的過渡階段。
信泓浚指出，這次信用管制措施主要針對第二戶、第三戶房產，自住購屋基本不受影響，像是首購族、都市更新與危老重建、社會住宅，以及企業營運發展所需的廠辦等，都不在管制範圍內，明顯央行此舉是為健全房地產市場交易機制。針對全台擴大實施的信用管制措施，消費者要理性看待第二戶、第三戶房產購置規劃。他強調，房子主要是用來住的，應合理配置資產，第二戶、第三戶多屬投資性質，此時確實需要更加審慎。
對於市場擔憂信用緊縮可能引發台版次貸風暴，信泓浚認為可能性不高。他解釋，自2008年美國次貸風暴後，全球各國央行與金融監管機構已大幅提高不良授信標準，並對槓桿性循環設下更多限制，台灣早期曾發生雙卡風暴，但目前銀行對金融貸款、信用貸款與信用卡循環信用都有更嚴格的保護與限制措施。
豪宅貸款限制四成降至三成，信泓浚認為對金字塔頂端的客戶影響不大。他指出，這類消費群體的資金能量大，更重視產品物件的生活機能、價值能否彰顯身份，以及區域環境是否符合自己的生活習慣，因此降低貸款成數可能只會使價格談判空間變大，交易時間略為拉長，不至於打消購屋意願。
展望未來，信泓浚表示，任何市場都有景氣循環，房地產市場可能正面臨新的循環開始。他指出，現代人換屋週期已從過去10年縮短至5-8年，未來可能會進一步縮短。他奉勸消費者在多變的時代，重大消費決定前應洽詢專業人士意見，多做功課收集資訊，做出量力而為的決策。
目前許多消費者對購屋抱持強烈觀望態度，不斷探究入場時機為何，信泓浚認為，房地產作為民生基本需求，沒有所謂適不適合的時機，只有適不適合的個人條件，建議消費者回歸個人需求，選擇適合的產品，了解市場行情，並務必衡量自身承擔負債的能力，不建議過度消費或承擔高風險。
現今購屋族已改變過往「一生一世一屋」的觀念，終其一生多少面臨換屋之時。信泓浚指出，挑選物件時，可多留意交通是否方便、生活機能完善、週邊居住人口勿過度稠密或稀少，符合多數購屋自住者需求，有助未來換屋轉手。隨著永續意識抬頭，他也呼籲消費者勿過度裝修，例如室內隔間敲牆大改，除對下一任屋主墊高入手成本，也會造成地球環境負擔，期盼大家能找到與地球永續共存的方式，營造出家的感覺。
打房措施一波接一波，與其戰戰兢兢等待下一波政策來襲，信泓浚建議，購屋者不如提前規劃數套因應劇本，包括利率調整、政策變化等可能性、短中長期規劃等不同考量進行資產配置組合，有利於因應變化。他強調，購屋是每個人、每個家庭的大事，應保持穩健的財務規劃，避免過度槓桿，以應對市場可能的波動。
信義房屋與地產秘密客Ting & Sam本次直播探討限貸海嘯下的買賣房屋對策反響熱烈，來臨的2024年10月16日晚上8:00，信義房屋YouTube頻道將進行第二場直播講座，主題為「首購/換屋族籌錢又愁錢？房貸問題看這裡！」，並有專家上線即時解答民眾留言提問，歡迎一起共襄盛舉！
第一場直播「央行果斷出手 誰不受影響？」回放：https://lihi.cc/ZtXR7
第二場直播「首購/換屋族籌錢又愁錢？房貸問題看這裡！」連結：https://lihi.cc/l7jnG
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對於市場擔憂信用緊縮可能引發台版次貸風暴，信泓浚認為可能性不高。他解釋，自2008年美國次貸風暴後，全球各國央行與金融監管機構已大幅提高不良授信標準，並對槓桿性循環設下更多限制，台灣早期曾發生雙卡風暴，但目前銀行對金融貸款、信用貸款與信用卡循環信用都有更嚴格的保護與限制措施。
豪宅貸款限制四成降至三成，信泓浚認為對金字塔頂端的客戶影響不大。他指出，這類消費群體的資金能量大，更重視產品物件的生活機能、價值能否彰顯身份，以及區域環境是否符合自己的生活習慣，因此降低貸款成數可能只會使價格談判空間變大，交易時間略為拉長，不至於打消購屋意願。
展望未來，信泓浚表示，任何市場都有景氣循環，房地產市場可能正面臨新的循環開始。他指出，現代人換屋週期已從過去10年縮短至5-8年，未來可能會進一步縮短。他奉勸消費者在多變的時代，重大消費決定前應洽詢專業人士意見，多做功課收集資訊，做出量力而為的決策。
目前許多消費者對購屋抱持強烈觀望態度，不斷探究入場時機為何，信泓浚認為，房地產作為民生基本需求，沒有所謂適不適合的時機，只有適不適合的個人條件，建議消費者回歸個人需求，選擇適合的產品，了解市場行情，並務必衡量自身承擔負債的能力，不建議過度消費或承擔高風險。
現今購屋族已改變過往「一生一世一屋」的觀念，終其一生多少面臨換屋之時。信泓浚指出，挑選物件時，可多留意交通是否方便、生活機能完善、週邊居住人口勿過度稠密或稀少，符合多數購屋自住者需求，有助未來換屋轉手。隨著永續意識抬頭，他也呼籲消費者勿過度裝修，例如室內隔間敲牆大改，除對下一任屋主墊高入手成本，也會造成地球環境負擔，期盼大家能找到與地球永續共存的方式，營造出家的感覺。
打房措施一波接一波，與其戰戰兢兢等待下一波政策來襲，信泓浚建議，購屋者不如提前規劃數套因應劇本，包括利率調整、政策變化等可能性、短中長期規劃等不同考量進行資產配置組合，有利於因應變化。他強調，購屋是每個人、每個家庭的大事，應保持穩健的財務規劃，避免過度槓桿，以應對市場可能的波動。
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