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▲信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德強調，雖然當初政府澄清沒有限貸令，但央行要求不動產放款降溫的立場應不會改變，且有銀行業者指出，央行要求提出的改善計劃期限至明年底，可預期接下來資金都屬於偏緊的狀態。（圖／信義房屋提供）

第七波打房政策前，市場狀況就呈現房貸市場緊縮、多家銀行接近滿水位、申請房貸需排隊。信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，央行8月下旬邀請各銀行「喝咖啡」，要求銀行在不動產放款上更謹慎，對後續的信用管制有著關鍵的影響。針對當初房貸緊縮原因，曾敬德分析，新青安政策在上半年受到熱烈響應，公股銀行資金大量流向房貸市場，隨後公股銀行放款速度減緩，民營銀行也感受到房貸案件快速湧入，越來越多銀行出現排隊現象，央行喝完咖啡與第七波管制後房貸狀況吃緊。對於房貸緊縮影響，曾敬德表示，「貸不到」讓民眾買房態度趨保守，「以前買房先看房再申請房貸，不覺得房貸是風險，現在風險被提到前面，買房者會擔心能否順利貸到款。」這種不確定性將持續影響買方意願和資金規劃。曾敬德建議，第七波信用管制開始後，現在買房自備款要從兩成提高到兩成半至三成，以應對銀行更保守的估價。目前三類人較易獲得銀行貸款：新青安申請者、自住且首購者，以及已獲銀行承諾的申請者。10月9日，央行針對第七波信用管制後三族群進行鬆綁，繼承族群最受惠，購屋時可不計繼承來的房屋與房貸戶數；換屋族也能以切結方式出售舊屋取得較好的房貸條件；成屋及預售屋已簽約的購屋者也排除在外。曾敬德強調，雖然當初政府澄清沒有限貸令，但央行要求不動產放款降溫的立場應不會改變，且有銀行業者指出，央行要求提出的改善計劃期限至明年底，可預期接下來資金都屬於偏緊的狀態。尋找大型房仲是否有助申請房貸呢？曾敬德坦言確實有差異，以信義房屋為例，公司與銀行合作多年，長期配合的默契，讓銀行更有意願提供貸款給他們客戶。他建議，無論是否與大型房仲公司買房，有意購房都可先向銀行詢問估價並探詢態度，目前市場競爭者減少，更有機會入手心儀的房子。若想了解更多內容，曾敬德在信義房屋自製PODCAST「房屋聽信義」中，深入淺出分享限貸時期，房貸市場的洞察與見解。「房屋聽信義」結合40年豐富房地產交易經驗，提供好聽、好懂的房地產交易知識與故事、真實案例分享，提供新手買家賣家超專業的剖析。