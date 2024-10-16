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台灣地方創生基金會、信義房屋、台新金控10月14日共同舉辦「升級ESG報告 地方創生不缺席」活動，邀請來自9個縣市11組地方創生團隊分享永續商業模式與實務案例，讓現場參與的企業代表了解地方創生團隊從事與ESG相關的內容，並提供企業在實踐ESG時可選擇的各種方案。台灣地方創生基金會董事長陳美伶表示，基金會自2021年成立以來，以打造資源媒合平台，推動台灣地方創生發展為目標，持續協助地方創生團隊成長茁壯，也希望他們的努力成果能被更多人看見，目前基金會平台上已經有超過310組團隊，遍及全台22個縣市。本次舉辦的企業媒合活動是首次跨出大台北地區，來到台灣的科技重鎮「新竹」，感謝竹北市鄭朝方市長、新竹市邱臣遠市長、竹科管理局陳國樑副局長等貴賓，以及新竹的各界企業代表包含台積電、緯創資通、友達光電等企業先進踴躍參與。基金會希望透過本次活動，搭建起企業與地方創生團隊之間的橋樑，促進長期的合作關係。今天活動也特別邀請3組新竹在地的地方創生團隊，「鴻梅文創/或者」、「大山北月」、「REWOOD湖口創生」。「鴻梅文創/或者」為了讓更多人在生活體驗在地文化，持續在新竹修復老房子，經營藝術村、旅宿、餐酒館等文化場域，多元形式呈現地方文化；「大山北月」來自新竹縣橫山鄉，改造新竹山區廢校30年國小空間，與在地小農合作開發創新餐飲、農產伴手和活動；「REWOOD湖口創生」以生態永續、循環經濟為核心，零廢棄修枝，用森林循環打造生活風格。台灣地方創生基金會發起人周俊吉表示，本次基金會活動在新竹有特別的意義，因為新竹是台灣科技重鎮，在這裡的許多廠商都需要面對國際的競爭壓力，尤其ESG、永續都是企業重要的課題。而許多地方創生團隊長期為推動永續努力，也持續深耕在地，為家鄉盡更多心力，周俊吉舉例，本月初山陀兒颱風造成金山地區嚴重淹水，金山漫遊團隊迅速組織夥伴，協助金山地區復原，讓大眾看見地方創生團隊的能量。今年4月3日的地震造成花蓮嚴重受損，許多產業都受到嚴峻考驗，但花蓮的地方創生團隊秉持正向積極的態度，不斷嘗試各種方式，希望再度振興花蓮，這些都讓我們看見地方創生團隊的無限希望。如果能讓地方創生與企業ESG兩者結合，相信必定可以發揮更好的效果，讓台灣變得更好。本次「升級ESG報告 地方創生不缺席」上午場主題為：「升級永續揭露，提升企業競爭力」講座，特別邀請到台新金控首席經濟學家暨永續長李鎮宇博士為現場的企業代表及地方創生團隊帶來精彩的專題演講。下半場則由來自9個縣市11組地方創生團隊，上台進行地方創生實務案例的分享，本次參與的地方創生團隊包含來自新竹在地的鴻梅文創、大山北月、REWOOD湖口創生、花蓮誠食生活家、新北金山漫遊、桃園香草野園、彰化旅庫、雲林三小市集、嘉義紅瓦貓、台東源天然、澎湖海鳥愛吃。參加的企業代表在現場與地方創生團隊深入交流，了解團隊現有的發展項目及解決方案，共同探討如何在未來的採購中實踐可持續發展的目標。基金會希望透過此次活動能為企業提供寶貴的資訊與資源，與地方創生團隊建立長期的合作關係，共同攜手推動ESG理念的落實。