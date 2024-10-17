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洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平與紐約大都會強打Francisco Lindor本季是爭奪國聯MVP的對手，在完成「50轟50盜」之後，外界大部分人都認為大谷翔平會拿下這個獎項，日本媒體《Sponichi Annex》近期訪問了紐約大都會球迷Dimitrios Kazanas，對方同時也是大谷球迷，他認為這位二刀流好手毫無疑問會拿下國聯MVP，就算不是以全票的方式。大谷今天在賽前於場上進行傳接球，這是他自國聯分區系列賽G5對戰教士隊的比賽後首次進行傳接球，當其他球員在僅14度的天氣裡戴著針織帽、穿著連帽衫和風衣練習時，大谷只穿著短袖。迄今為止，在7場季後賽比賽中，大谷翔平27次打擊，敲出6支安打，1支全壘打，打回5分打點，打擊率為2成22。他在季後賽的打擊能力受到外界質疑，目前大都會和道奇隊在系列賽形成1：1領先，30歲的Walker Buehler將擔任先發。在大谷完成傳接球後，他將球丟上看台，接到球的是25歲的大都會球迷Kazanas，來自紐澤西，在一家交易卡公司工作。 他說：「我是大都會隊的球迷，但自從翔平2018年進入大聯盟以來，我一直是翔平的粉絲。他是一位可以與貝比魯斯（Babe Ruth）相提並論的球員，今年他的成績甚至達到了50- 50。很難證明和別人證明這是翔平曾經用來傳接球的球，但既然被你看到了，我就證明一下（笑）。」Kazanas今天將在右外野看台看比賽，他期待一些特別的事情發生，「我希望大都會隊獲勝，但也希望翔平打出全壘打。大都會隊獲勝，翔平打出全壘打。這就是最好的故事。」大谷的全壘打球幾乎價值千金，也很有紀念價值，每一次轟出去都會吸引球迷峰搶。關於今年MVP的爭奪，Kazanas也有自己的想法，「我喜歡大都會球星Francisco Lindor，他當然也是MVP的有利候選人。但是，就算翔平沒有以全票獲選，他也將會是MVP。」