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2024 MLB美國職棒大聯盟季後賽國聯冠軍戰，今（17）日進行洛杉磯道奇對決紐約大都會的系列賽G3，目前雙方戰成1：1平手。道奇隊日籍球星大谷翔平此役將以第一棒指定打擊身分出戰，他目前季後賽打擊率2成22，有1發全壘打和5分打點。道奇隊此役稍微調整打線，在前3棒的「MVP打線」後的打序有做出改變，希望能最大化火力。此役道奇隊和大都會分別推出Walker Buehler和Luis Severino先發，Buehler在對上聖地牙哥教士隊的分區系列賽G3，投5局丟掉6分；而Severino，季後賽目前出賽2場，共12局投球丟掉6分自責分。大谷翔平本季例行賽打擊三圍.310／.390／.646，敲出54轟和130分打點，還有59次盜壘。生涯首次參加季後賽的他，目前27打數6安打，打擊率2成22，敲出1轟，打回5分，壘上有人和壘上無人的表現差別巨大，不過道奇隊主帥Dave Roberts暫不考慮改變他的打序，而是仍讓他擔任第一棒，在他後面是Mookie Betts和Freddie Freeman。不過左打Max Muncy此役改打第4棒，Teoscar Hernandez第5棒，後面依序是：Gavin Lux、Will Smith、Tommy Edman、Enrique Hernandez 。首打席大谷翔平鎖定Severino的第一球就出手，面對95 mph的四縫線速球，他打成滾地球出局。