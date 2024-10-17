MLB美國職棒國聯冠軍戰G3，紐約大都會今（17）日回到主場迎戰洛杉磯道奇，而系列賽G1大都會派出日籍強投千賀滉大擔綱先發，但他卻主投1.1局就失掉3分退場，防禦率高達20.25。不過即便如此，大都會主帥Carlos Mendoza仍然對千賀相當具有信心，並表示千賀將在系列賽G5再度登板投球，Mendoza也坦言：「我很有信心把球再交到他的手上。」
千賀系列賽G1表現不理想 主投1.1局失3分
大都會日籍強投千賀滉大在國聯冠軍戰G1，對陣道奇隊的第一場比賽上擔任先發投手，最終卻表現不佳，僅投1.1局被打出2支安打，失掉3分，也提前退場休息。千賀該場比賽總計共丟了30球，只有10顆是好球，控球狀況不盡理想，並送出多達4個保送。
千賀預計G5再度上陣 大都會主帥對他有信心
而大都會總教練Carlos Mendoza，稍早在賽前接受採訪時談到千賀滉大，「我們計劃讓千賀滉大在系列賽G5上場，我們將在觀察情況後決定他會上場多久。不過，現階段我們還沒有決定讓他再度擔任先發，並且有可能將他作為中繼投手。」
Mendoza隨後並表示，儘管上一場比賽千賀表現不理想，自己仍然對他充滿信心，「老兄，他是球隊的王牌，我們看到這傢伙在7月時先發對決勇士，那時的他表現得相當出色。」
「他對陣費城人時速球可以投到96、97（英哩），他只被Kyle Schwarber逮中一球，除此之外他都表現得很好。不過人們如今卻對他上一場表現不好的比賽過度反應，所以不論如何，我還是很有信心再將球交到他手上。」
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大都會日籍強投千賀滉大在國聯冠軍戰G1，對陣道奇隊的第一場比賽上擔任先發投手，最終卻表現不佳，僅投1.1局被打出2支安打，失掉3分，也提前退場休息。千賀該場比賽總計共丟了30球，只有10顆是好球，控球狀況不盡理想，並送出多達4個保送。
千賀預計G5再度上陣 大都會主帥對他有信心
而大都會總教練Carlos Mendoza，稍早在賽前接受採訪時談到千賀滉大，「我們計劃讓千賀滉大在系列賽G5上場，我們將在觀察情況後決定他會上場多久。不過，現階段我們還沒有決定讓他再度擔任先發，並且有可能將他作為中繼投手。」
Mendoza隨後並表示，儘管上一場比賽千賀表現不理想，自己仍然對他充滿信心，「老兄，他是球隊的王牌，我們看到這傢伙在7月時先發對決勇士，那時的他表現得相當出色。」
「他對陣費城人時速球可以投到96、97（英哩），他只被Kyle Schwarber逮中一球，除此之外他都表現得很好。不過人們如今卻對他上一場表現不好的比賽過度反應，所以不論如何，我還是很有信心再將球交到他手上。」