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▲美國職棒大聯盟（MLB）季後賽國聯冠軍戰，紐約大都會14日系列賽G1在客場迎戰洛杉磯道奇，大都會推出日籍強投千賀滉大先發，但千賀此役控球嚴重迷航，用球數30顆中僅有10顆是好球，投出4次保送失3分，最終千賀僅投1.1局就黯然退場，由Reed Garrett接替投球任務。（圖／美聯社／達志影像）

MLB美國職棒國聯冠軍戰G3，紐約大都會今（17）日回到主場迎戰洛杉磯道奇，而系列賽G1大都會派出日籍強投千賀滉大擔綱先發，但他卻主投1.1局就失掉3分退場，防禦率高達20.25。不過即便如此，大都會主帥Carlos Mendoza仍然對千賀相當具有信心，大都會日籍強投千賀滉大在國聯冠軍戰G1，對陣道奇隊的第一場比賽上擔任先發投手，最終卻表現不佳，。千賀該場比賽總計共丟了30球，只有10顆是好球，控球狀況不盡理想，並送出多達4個保送。而大都會總教練Carlos Mendoza，稍早在賽前接受採訪時談到千賀滉大，「不過，現階段我們還沒有決定讓他再度擔任先發，並且有可能將他作為中繼投手。」Mendoza隨後並表示，儘管上一場比賽千賀表現不理想，自己仍然對他充滿信心，「，我們看到這傢伙在7月時先發對決勇士，那時的他表現得相當出色。」「他對陣費城人時速球可以投到96、97（英哩），他只被Kyle Schwarber逮中一球，除此之外他都表現得很好。